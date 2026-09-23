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Полицајац који је осумњичен за сарадњу са мафијом пуцао себи у главу: Драма у БиХ

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23.09.2026 21:47

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Службеник МУП-а КС М. Б. пуцао је себи вечерас у главу након што припадници СИПА-е и МУП-а КС упали у његову канцеларију у оквиру акције коју домаће полицијске снаге проводе заједно са Европолом.

Љекари се, како пише Истрага, боре за његов живот.

Према информацијама поменутог портала, акција се спроводи по наредби Суда БиХ, односно Тужилаштва Босне и Херцеговине. У питању је дио међународне истраге усмјерене против кријумчара оружјем за организовану криминалну групу Мајида Раве званог Фокс.

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Припадници полиције јутрос су упали у канцеларију М.Б. у Полицијској станици у Илијашу. Истовремено су започели претреси у Добоју и Братунцу. У акцију су били укључени службеници МУП-а КС и СИПА-е. Након што је претресена његова канцеларија, он је затражио да оде до теалета. Након тога зачуо се пуцањ. Полицајци су га пронашли како у тоалету ПС Илијаш лежи крвав.

М.Б. је, према информацијама Истраге, био један од чланове криминалне организације Мајида Раве званог Фокс, вође мафијашке организације која највише дјелује на подручју Шведске.

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Тагови :

Илијаш

МУП Кантон Сарајево

полицајац

СИПА

Европол

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