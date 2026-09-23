Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску

Аутор:АТВ редакција
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Нова Топола и Градишка одлучни су да Саво Минић и Жељка Цвијановић, заједно са предсједником Милорадом Додиком, наставе да граде, развијају и бране Републику Српску.
"Градишка и Нова Топола били су увијек посебна мјеста које смо истински вољели и градили. То најбоље показују ови људи који су увијек били ту за нас и који воле Републику Српску", истакнуто је на предизборној трибини.
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У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 23, 2026
И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја. pic.twitter.com/nQjXPd6LxO
"Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на трибини ове политичке партије у Новој Тополи код Градишке. У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја", рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
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