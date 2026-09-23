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Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску

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23.09.2026 22:40

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Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

Нова Топола и Градишка одлучни су да Саво Минић и Жељка Цвијановић, заједно са предсједником Милорадом Додиком, наставе да граде, развијају и бране Републику Српску.

"Градишка и Нова Топола били су увијек посебна мјеста које смо истински вољели и градили. То најбоље показују ови људи који су увијек били ту за нас и који воле Републику Српску", истакнуто је на предизборној трибини.

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"Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на трибини ове политичке партије у Новој Тополи код Градишке. У Новој Тополи сам вечерас видио снагу и подршку народа који зна шта хоће. И послије избора настављамо да радимо: да развијамо Градишку, улажемо у Нову Тополу и завршавамо послове који су важни за људе овог краја", рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

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Тагови :

Градишка

Нова Топола

СНСД

Милорад Додик

Саво Минић

Жељка Цвијановић

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