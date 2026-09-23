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Цвијановић послала поруку подршке амбасадору Израела у Вашингтону: Српска је уз вас

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23.09.2026 21:39

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је поруке подршке израелском амбасадору у Вашингтону Јехијелу Лајтеру, чији је син Нерија Лајтер данас рањен у пуцњави.

"У овим тешким временима, наше мисли и молитве су с вама и вашом породицом. Драги пријатељу, Република Српска стоји уз вас", додала је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Нерија Лајтер, син амбасадора Израела у САД, тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на контролном пункту на Западној обали.

Полиција ротација

Свијет

Рањен син израелског амбасадора у Вашингтону

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Нерија Лајтер

подршка

амбасадор

Израел

Вашингтон

Коментари (4)

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