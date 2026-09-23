Цвијановић послала поруку подршке амбасадору Израела у Вашингтону: Српска је уз вас

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је поруке подршке израелском амбасадору у Вашингтону Јехијелу Лајтеру, чији је син Нерија Лајтер данас рањен у пуцњави.
"У овим тешким временима, наше мисли и молитве су с вама и вашом породицом. Драги пријатељу, Република Српска стоји уз вас", додала је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.
In these difficult times, our thoughts and prayers are with you and your family.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 23, 2026
Dear friend, Republika Srpska stands with you. https://t.co/yS1KRQSFsJ
Подсјећамо, Нерија Лајтер, син амбасадора Израела у САД, тешко је повријеђен у нападу аутомобилом на контролном пункту на Западној обали.
Свијет
Рањен син израелског амбасадора у Вашингтону
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