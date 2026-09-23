Додик гост подкаста једног од најутицајнијих гласова конзервативне Америке

Аутор:АТВ редакција
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Част ми је разговарати с Вејном Аленом Рутом, једним од најутицајнијих гласова конзервативне Америке и човјеком који је савезник предсједника Доналда Трампа, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Његов подкаст је мјесто гдје се чују истине које су медији дубоке државе намјерно прескакали - и зато ми је драго што сам овим интервјуом имао прилику да директно говорим америчкој публици о Републици Српској", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Каже, Америка се под лидерством предсједника Трампа враћа себи и идеји суверенитета, слободе и партнерства са малим народима који знају да бране своје.
Част ми је разговарати с Вејном Аленом Рутом @RealWayneRoot , једним од најутицајнијих гласова конзервативне Америке и човјеком који је савезник предсједника Доналда Трампа. Његов подкаст је мјесто гдје се чују истине које су медији дубоке државе намјерно прескакали - и зато ми… pic.twitter.com/BRZhpJJUjv— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 23, 2026
"То је Америка коју Република Српска поштује и са којом жели да гради однос - не на основу туторства, већ на основу узајамног поштовања. Хвала Вејну Руту на гостопримству, на отвореном разговору и на храбрости да свом аудиторијуму представи још једну истину коју су деценијама крили од америчког народа", додаје Додик.
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