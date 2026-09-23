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Додик гост подкаста једног од најутицајнијих гласова конзервативне Америке

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23.09.2026 19:09

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Милорад Додик
Фото: x.com/miloraddodik

Част ми је разговарати с Вејном Аленом Рутом, једним од најутицајнијих гласова конзервативне Америке и човјеком који је савезник предсједника Доналда Трампа, истакао је предсједник Милорад Додик.

"Његов подкаст је мјесто гдје се чују истине које су медији дубоке државе намјерно прескакали - и зато ми је драго што сам овим интервјуом имао прилику да директно говорим америчкој публици о Републици Српској", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Каже, Америка се под лидерством предсједника Трампа враћа себи и идеји суверенитета, слободе и партнерства са малим народима који знају да бране своје.

"То је Америка коју Република Српска поштује и са којом жели да гради однос - не на основу туторства, већ на основу узајамног поштовања. Хвала Вејну Руту на гостопримству, на отвореном разговору и на храбрости да свом аудиторијуму представи још једну истину коју су деценијама крили од америчког народа", додаје Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

Подкаст

Коментари (7)

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