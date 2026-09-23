Маричић: Чији су електрични аутобуси?

Аутор:АТВ редакција
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Ко је, у ствари, купио електричне аутобусе за градски превоз у Бањалуци с обзиром на то да су на њима називи приватних превозничких фирми, упитао је предсједник Градског одбора СНСД Бањалука Горан Маричић.
"На све то, и стране таблице. И, да ли су то уопште аутобуси намијењени за Бањалуку? Очигледно је да се Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке, поново кити туђим перјем. Да буде потпуно јасно, нико нема ништа против модернизације градског саобраћаја која је неопходна, али популизам којим поново свједочимо прелази све границе", истиче Маричић.
Каже, појавиле су се и информације да су тестни аутобуси позајмљени на неколико дана и да су намијењени за Љубљану.
"Не чуди да све ово слути на то да Станивуковић са овим нема никакве везе и да је ово његов још један предизборни перформанс. Види се да је са овом причом пожурио пред изборе што показују и аутобуска стајалишта која се постављају по граду. Једно, код парка Младен Стојановић, постављено је тако да му се не може прићи осим са улице па би путници морали прво сићи на прометну улицу и онда стати на стајалиште. Грешке у конструкцији признао је и Станивуковић кога је то видно изнервирало па ја најавио исправке и покушавао да објасни да је у питању показно стајалиште", додаје Маричић.
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Истиче да је постављање стајалишта служило само за његово сликање и промоцију.
"Бањалучани морају знати да све што тај човјек ради има само један циљ - његову самопромоцију". поручио је Маричић и подсјетио да његове грешке Бањалучани скупо плаћају јер је велики новац потрошен за нова стајалиште која ће морати да се преправљају.
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