Влада уложила 20.000 КМ: Минић обишао ново школско игралиште у насељу Бродско Поље

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у насељу Бродско Поље школско игралиште на којем је постављена нова подлога, а у чему је учествовала и Влада са 20.000 КМ.
Минића, који је у друштву начелника општине Милана Зељковића, дочекали су мјештани.
Иницијатива за нову подлогу на игралишту, које користе и мјештани ове мјесне заједнице, покренута је прије годину и по дана, а све је коштало око 56.750 КМ.
Предсједник Владе Републике Српске @minic_savo посјетио је данас у насељу Бродско Поље школско игралиште на којем је постављена нова подлога, а у реализацији пројекта учествовала је и Влада Републике Српске са 20.000 КМ.— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) September 23, 2026
Премијер Минић је, заједно са начелником општине Миланом… pic.twitter.com/nLulETobk8
Мјештани су прикупили 32.000 КМ кроз личне и донације привредних субјеката, општина Брод је обезбиједила 10.000 КМ, а Влада је помогла да се заврши пројекат и донирала 20.000 КМ.
На игралишту су прије шест година постављени и рефлектори након што су грађани и у том случају покренули иницијативу.
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Новац за рефлекторе прикупили су организацијом турнира.
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