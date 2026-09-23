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Влада уложила 20.000 КМ: Минић обишао ново школско игралиште у насељу Бродско Поље

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23.09.2026 17:43

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Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у насељу Бродско Поље школско игралиште на којем је постављена нова подлога, а у чему је учествовала и Влада са 20.000 КМ.
Фото: СРНА

Премијер Републике Српске Саво Минић посјетио је данас у насељу Бродско Поље школско игралиште на којем је постављена нова подлога, а у чему је учествовала и Влада са 20.000 КМ.

Минића, који је у друштву начелника општине Милана Зељковића, дочекали су мјештани.

Иницијатива за нову подлогу на игралишту, које користе и мјештани ове мјесне заједнице, покренута је прије годину и по дана, а све је коштало око 56.750 КМ.

Мјештани су прикупили 32.000 КМ кроз личне и донације привредних субјеката, општина Брод је обезбиједила 10.000 КМ, а Влада је помогла да се заврши пројекат и донирала 20.000 КМ.

На игралишту су прије шест година постављени и рефлектори након што су грађани и у том случају покренули иницијативу.

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Новац за рефлекторе прикупили су организацијом турнира.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

игралиште

Инвестиције у Српској

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