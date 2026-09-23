Флин: Срби би поново помогли Американцима као у операцији "Халијард"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички генерал Мајк Флин изразио је увјерење да би народ Републике Српске и Србије поново помогао Американцима уколико би се догодио сценарио сличан оном током Операције "Халијард" у Другом свјетском рату.
"Вјерујем да када би се то поново догодило, генерација људи која живи у савременој Србији и Српској би поново помогла Американцима којима је то потребно", написао је Флин на Иксу поводом обиљежавања 82. годишњице Операције "Халијард".
Према његовим ријечима, не прича се довољно прича о храбрости и жртви оних коју су били савезници Америке у том периоду Другог свјетског рата.
I believe if this were to ever happen again, the generation of people living in modern day Serbia and Srpska would, once again, step up to rescue Americans in need.— General Mike Flynn (@GenFlynn) September 23, 2026
The story of bravery and sacrifice of those who served alongside America during this stage of WWII is not told… https://t.co/FXtr9cvKgG
Током операције "Ваздушни мост", познате и као мисија "Халијард", 1944. године је са окупиране територије Југославије ваздушним путем евакуисано више од 500 савезничких пилота.
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Средиште операције били су Прањани, гдје су мјештани на Галовића пољу изградили импровизовану писту и до евакуације пружали уточиште и помоћ члановима посада оборених авиона.
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