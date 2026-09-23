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Флин: Срби би поново помогли Американцима као у операцији "Халијард"

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23.09.2026 15:15

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Флин: Срби би поново помогли Американцима као у операцији "Халијард"
Фото: ATV

Амерички генерал Мајк Флин изразио је увјерење да би народ Републике Српске и Србије поново помогао Американцима уколико би се догодио сценарио сличан оном током Операције "Халијард" у Другом свјетском рату.

"Вјерујем да када би се то поново догодило, генерација људи која живи у савременој Србији и Српској би поново помогла Американцима којима је то потребно", написао је Флин на Иксу поводом обиљежавања 82. годишњице Операције "Халијард".

Према његовим ријечима, не прича се довољно прича о храбрости и жртви оних коју су били савезници Америке у том периоду Другог свјетског рата.

Током операције "Ваздушни мост", познате и као мисија "Халијард", 1944. године је са окупиране територије Југославије ваздушним путем евакуисано више од 500 савезничких пилота.

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Средиште операције били су Прањани, гдје су мјештани на Галовића пољу изградили импровизовану писту и до евакуације пружали уточиште и помоћ члановима посада оборених авиона.

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Тагови :

Мајкл Флин

Халијард

Америка

Срби

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