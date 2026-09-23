Изненада вас је заболио један тестис: Не чекајте сутра, одмах код доктора

Аутор:АТВ редакција
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Бол почне одједном, понекад усред активности, а понекад током сна. Може да буде толико јак, да је тешко стајати или ходати.
Многи би прво помислили на повреду или сачекали да виде хоће ли проћи, нарочито ако им је непријатно да говоре о томе. Ипак, изненадан, јак бол у једном тестису захтијева одлазак у хитну службу одмах.
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Један од могућих узрока је торзија тестиса. Она настаје када се тестис уврне заједно са структуром кроз коју до њега долази крв. Доток крви тада може да буде прекинут, а без брзог лијечења тестис може трајно да се оштети. Торзија се најчешће јавља код дјечака и младића, али може да се догоди у било ком животном добу.
Поред наглог бола, може да се јави оток мошница, мучнина, повраћање или бол у стомаку. Тестис некада стоји више него иначе. Бол може да почне и без очигледног разлога, па чињеница да није било ударца, не искључује торзију.
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Вријеме је пресудно. Према Кливленд клиници, шансе да се тестис сачува најбоље су када се лијечење спроведе у првих четири до шест сати. То није рок до којег треба чекати. Преглед је потребан чим се јави сумња. Чак и ако јак бол попусти, па се врати, потребно је да се хитно јавите љекару.
Бол у тестису може да има и друге узроке, међу којима су инфекција, повреда или препонска кила. Љекар ће на основу симптома и прегледа процијенити шта се догађа. Ако посумња на торзију, неопходно је хитно лијечење којим се успоставља доток крви. Чекање код куће може да смањи могућност да се тестис сачува.
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Ако вас је један тестис изненада и јако заболио, идите код љекара. Не морате да знате шта је узрок прије поласка. Управо зато је преглед хитан.
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