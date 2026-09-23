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Притвор за оца који је пијан возио шесторо дјеце и супругу: Двоје малишана у тешком стању

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23.09.2026 15:52

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Фото: Pexel/ Ron Lach

На приједлог Основног јавног тужилаштва у Панчеву, суд је одредио притвор до 30 дана С.Ш. (43) из Иланџе, осумњиченом да је под дејством алкохола изазвао саобраћајну несрећу у којој су повријеђени његова супруга и шесторо дјеце.

Притвор му је одређен да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду. Осумњичени је претходно саслушан у тужилаштву.

Сумња се да је С.Ш. 20. септембра после поноћи, на путу између места Алибунар и Селеуш, управљајући возилом "опел астра" са 1,70 промила алкохола у крви и неприлагођеном брзином, изгубио контролу над возилом, слетио са коловоза и преврнуо се.

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У саобраћајној несрећи је повријеђена његова супруга и њихово шесторо дјеце, а код двоје малољетника констатоване су тешке тјелесне повреде опасне по живот и још увијек се налазе у тешком стању.

Он је осумњичен за кривично дјело тешко дело против безбједности јавног саобраћаја.

(Курир)

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Тагови :

Панчево

Притвор

Саобраћајна несрећа

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