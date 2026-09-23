Притвор за оца који је пијан возио шесторо дјеце и супругу: Двоје малишана у тешком стању

Аутор:АТВ редакција
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На приједлог Основног јавног тужилаштва у Панчеву, суд је одредио притвор до 30 дана С.Ш. (43) из Иланџе, осумњиченом да је под дејством алкохола изазвао саобраћајну несрећу у којој су повријеђени његова супруга и шесторо дјеце.
Притвор му је одређен да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду. Осумњичени је претходно саслушан у тужилаштву.
Сумња се да је С.Ш. 20. септембра после поноћи, на путу између места Алибунар и Селеуш, управљајући возилом "опел астра" са 1,70 промила алкохола у крви и неприлагођеном брзином, изгубио контролу над возилом, слетио са коловоза и преврнуо се.
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У саобраћајној несрећи је повријеђена његова супруга и њихово шесторо дјеце, а код двоје малољетника констатоване су тешке тјелесне повреде опасне по живот и још увијек се налазе у тешком стању.
Он је осумњичен за кривично дјело тешко дело против безбједности јавног саобраћаја.
(Курир)
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