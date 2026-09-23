Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

Аутор:АТВ редакција
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Код већих гума димензије 225/50 Р17 ситуација је нешто боља.
Четири модела добила су оцјену "врло препоручљиво", шест их је препоручљиво, док је шест модела потпуно подбацило
У сусрет хладнијим мјесецима, Хрватски аутоклуб (ХАК) и његови партнери провели су традиционални тест зимских гума, а резултати показују велике разлике међу моделима.
Тестирано је укупно 32 комплета гума у двије димензије - 185/65 Р15, које користе мањи градски аутомобили, те 225/50 Р17, намијењене возилима средње класе.
Најбоље резултате очекивано су остварили премиум произвођачи.
У обје димензије оцјену "врло препоручљиво" добили су само Continental WinterContact TS 870 и Michelin Alpin 7.
У већој димензији том су се друштву придружили и Pirelli Cinturato Winter 3 te Goodyear UltraGrip Performance
3, при чему је Pirelli остварио најбољи укупни резултат теста.
Код мањих димензија избор је знатно ужи. Осим Continentala i Michelina, препоручљивима су проглашени још само Hankook Winter i*cept RS3, Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 i GT Radial WinterPro2 Evo.
С друге стране, чак девет од 16 тестираних модела у тој димензији добило је тек оцјену "дјеломично препоручљиво" или "не препоручује се". Посебно су лоше прошли модели Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP i Rockblade Rock 868S, који су показали озбиљне недостатке, особито на мокрој подлози.
ХАК упозорава да резултати теста мањих димензија нису посебно охрабрујући. Више од половице тестираних производа није остварило препоруку, а стручњаци као један од могућих разлога наводе чињеницу да произвођачи мањим димензијама зимских гума често посвећују мање пажње него већим моделима. Посебан проблем показао се код сигурности на сухој подлози. Више од трећине тестираних гума показало је пад перформанси након загријавања, док је просјечни очекивани вијек трајања био око 31.000 километара, што је мање него на ранијим тестовима већих димензија.
Код већих гума димензије 225/50 Р17 ситуација је нешто боља. Четири модела добила су оцјену "врло препоручљиво", шест их је препоручљиво, док је шест модела потпуно подбацило. Међу најбоље оцијењенима нашли су се Pirelli Cinturato Winter 3, Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip Performance 3 i Michelin Alpin 7 .
Те су гуме показале најбоље резултате у различитим увјетима – на сухом, мокром и зимским цестама, уз добру трајност и нижу потрошњу горива.
На другом крају љествице нашли су се модели Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP i Sunwide Snowide, који се према резултатима теста не препоручују. Највећи проблем код тих модела била је сигурност. Поједине гуме имале су врло лоше резултате на мокрој цести, док су неке показале озбиљне недостатке и у зимским условима, преноси Вечерњи.
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