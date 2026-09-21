Планирате куповину половњака из Њемачке? Цијена на огласу је тек почетак

Аутор:АТВ редакција
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Увоз половњака из Њемачке може да поскупи коначну цијену за 20 до 35 одсто, па огласна цијена није и укупни трошак до регистрације.
За царину су кључни оригинални папири, доказ о ЕУ пореклу и АМСС провјера, јер без њих поступак може да стане или да се обрачуна виша дажбина.
На цијену улазе и транспорт, шпедиција, ПДВ од 20 одсто, лежарина и прва регистрација са таблицама, наљепницом и осигурањем.
Када на немачким сајтовима видите очуван аутомобил по цијени од, на примјер, 5.000 или 10.000 евра, лако је упасти у замку и помислити да вас до регистрације дијели само још стотинак евра за гориво. Истина је знатно другачија, пратећи трошкови увоза могу подићи коначну цијену возила за 20 до чак 35 одсто у односу на његову продајну цијену у Њемачкој
Куповина аута у Њемачкој захтева комплетну документацију. Ако недостаје само један папир, царински поступак у Србији биће блокиран.
Купопродајни уговор или рачун: Ако купујете од физичког лица, правите уговор. Ако купујете на плацу, добијате рачун са исказаним ПДВ-ом или напоменом о диференцијалном опорезивању.
Доказ о поријеклу: Ако је идо 6.000 евра довољно је да продавац на самом рачуну или уговору напише и потпише званичну Изјаву на фактури (Инвоице Децларатион) о ЕУ пореклу. За возила преко 6.000 евра потребан вам је званични ЕУР-1 образац. Без овог доказа, царина за путничка возила износи око 12,5 одсто, што драстично поскупљује увоз.
Извозно царињење: Ако купујете ауто од фирме/плаца, продавац вам издаје овај документ како би обавио извоз и рефундирао немачки ПДВ (уколико је ауто био на фирму и има могућност поврата пореза).
Имате двије опције да аутомобил довезете у Србију, и обје носе своје трошкове:
Опција А: Довоз на точковима
У Њемачкој морате извадити званичне извозне таблице са црвеном траком које укључују и међународно осигурање. Таблице са жутом траком служе искључиво за вожњу унутар Њемачке. Њихово коришћење за транзит кроз транзитне земље (попут Мађарске или Хрватске) строго је кажњиво, води искључењу из саобраћаја и високим казнама.
Опција Б: Превоз шлепером или приколицом
Знатно комфорнија и сигурнија опција. Избјегавате ризик од квара на путу, куповину таблица, осигурања и путне трошкове. Цијена превоза зависи од удаљености локације у Њемачкој и мјеста истовара у Србији.
Чим стигнете на српску границу, дужни сте да пријавите ауто за увоз. На самом прелазу предајете папире граничном шпедитру који прави такозвани Т1 документ. Овај документ служи као царинска гаранција
Царињење се обично врши према месту вашег пребивалишта на царинском складишту са којим ваш шпедитер сарађује. Највећа заблуда купаца јесте да се порез плаћа на цифру која пише у купопродајном уговору. Царина користи званични АМСС Каталог вредности возила. Ако је износ на уговору нереално низак, царински службеник процјењује ауто према Каталогу на основу годишта, кубикаже, снаге и опреме.
Царина: 0 одсто (уз доказ о ЕУ пореклу) или 12,5 одсто (без доказа).
ПДВ (Порез на додату вредност): Износи 20%. База за обрачун ПДВ-а је: Каталошка вредност аута + трошкови транспорта + евентуална царина.
Шпедитерске услуге и лежарина: Унутрашњем шпедитру плаћате услугу израде увозне царинске декларације, а ако ауто проведе вријеме на царинском плацу док траје процедура, плаћа се и лежарина по дану.
Ниједан увезени половњак не може се регистровати док не прође обавезну контролу Агенције за безбједност саобраћаја (коју спроводи АМСС или друге овлашћене лабораторије). Сврха овог прегледа јесте утврђивање тачних техничких карактеристика и потврда да ауто испуњава безбедносне и еколошке стандарде Србије.
Након што добијете оцарињену документацију и званично АМСС увјерење, ауто је спреман за саобраћај. Платићете стандардан технички преглед као и за свако друго возило у Србији. Прва регистрација у Србији обухвата израду саобраћајне дозволе, издавање нових регистарских таблица, регистрациону налепницу, локалне таксе и обавезно осигурање од аутоодговорности (чија цијена директно зависи од снаге мотора у киловатима и увозног премијског степена). Прије него што пођете на пут, детаљно ставите све трошкове на папир и увијек имајте спремну финансијску резерву за непредвиђене административне таксе и ситнице, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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