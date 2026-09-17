Замка за возаче: Зашто никада не смијете узети новчаницу под брисачем

Аутор:АТВ редакција
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Лопови користе нови трик: подвлаче лажну новчаницу под брисач, а возачи губе пажњу. Сазнајте како се заштитити од крађе.
Лопови подвлаче лажну новчаницу или поруку под брисач да би возача измамили из аута и украли торбу, телефон или возило. Трик је посебно чест на великим паркинзима, код тржних центара и на мјестима која посјећују туристи.
Ако приметите нешто сумњиво, не излазите одмах: одвезите се до освијетљеног и безбједног мјеста, угасите мотор, понесите кључеве и закључајте врата прије провјере.
Крадљивци аутомобила користе још један трик: под брисач вјетробранског стакла паркираног аутомобила подвуку комад папира који изгледа као лажна новчаница. Возач примети интересантан „папирић” на вјетробранском стаклу прије него што крене, изађе да види шта је то, а лопов чека тих неколико секунди...
Ова метода може бити посебно ефикасна на великим паркинзима, око тржних центара и на мјестима која посјећују туристи. Циљ је да се одвуче пажња, али у том процесу, ваша торба, телефон или чак и сам аутомобил могу лако нестати, пише мађарски портал „Рузс”.
Возач часто примети папир на вјетробранском стаклу након што покрене мотор. Из радозналости излази и често оставља врата отворена, са кључем или вриједним стварима унутра. Починилац тада може брзо да узме ствари остављене у кабини.
У другим случајевима, возач ће открити поруку са стране или полеђине која наводно упозорава на оштећење, пробушену гуму или технички квар. Папир може садржати и број телефона или QR код. Међутим, никада немојте кликнути на сумњиви WhatsApp линк или непознату страницу, јер се и они могу користити за добијање личних података и лозинки.
Када је у питању безбједност аутомобила, детаљи су важни. Недавни тест личности возача може бити разигран, али нас такође подсјећа да свако другачије реагује на неочекивану ситуацију. У таквим случајевима, смиреност и свјесна контрола вриједе више од брзе радозналости.
Једна од новијих метода подразумијева постављање пластичне флаше поред точка тако да се чује звук пуцања или кликтања када се аутомобил покрене. Возач се уплаши, заустави се, а затим излази да провјери аутомобил. Опасност је иста: путнички простор и вриједне ствари могу у тренутку остати незаштићени.
Поред контролне листе обавезне опреме у аутомобилу, важно је и да се кратко прошетате око возила прије него што кренете. Упозорење о опасностима остављања флаше у врућем аутомобилу такође истиче да флаша није безазлен предмет у свим ситуацијама.
Не излазите одмах у прометном или слабо видљивом подручју. Ако је аутомобил у покрету, одвезите се до добро освијетљене бензинске пумпе или другог безбједног мјеста. Угасите мотор, понесите кључеве са собом, закључајте врата и тек онда провјерите возило, пише „Рузс”.
Упозорење о трику са крађом аутомобила са флашом истиче исто правило: увијек имајте кључеве са собом када изађете и држите аутомобил закључан. Водич против крађе каже да аларми и трагачи могу бити корисни, али ниједан уређај не може замијенити непажњу.
Ако видите стварну штету или опасност, позовите помоћ, али не остављајте аутомобил без надзора са упаљеним мотором. Лопови могу да вам украду аутомобил за неколико секунди, преноси Курир.
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