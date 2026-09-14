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''Форд'' повлачи више од 225.000 аутомобила: Постоји ризик од кварова

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14.09.2026 14:05

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''Форд'' повлачи више од 225.000 аутомобила: Постоји ризик од кварова
Фото: Unsplash

Амерички произвођач аутомобила "Форд" повлачи више од 225.000 возила у САД због ризика од кварова, укључујући неисправно причвршћен резервоар за гориво, наводи се саопштењу америчке Националне управе за безбједност саобраћаја на путевима.

Управа наводи да највећи опозив обухвата 223.472 возила модела "еф 150" произведених од 2023. године, усљед грешке при монтирању резервоара за гориво који би могли да процуре или се одвоје од возила током вожње.

Из Управе истичу да произвођач, осим тога, повлачи још 1.945 возила "транзит" чија је производња почела ове и трајаће током сљедеће године, јер систем подсјетника за сигурносне појасеве можда неће исправно функционисати и регистровати стављање појаса.

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"Због тога неисправни индикатор можда неће упозорити путнике да им сигурносни појасеви нису везани", саопштено је из Управе.

Саобраћајни регулатор додаје да ће дистрибутери возила обавити прегледе и бесплатно замијенити неопходне дијелове како би отклонили утврђене проблеме.

(Срна)

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Тагови :

Аутомобил

Форд

возило

САД

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