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Два младића из истог града преминула од уједа инсеката

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14.09.2026 14:58

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Мук и невјерица настали су у Прибоју, како кажу грађани, након вијести о два трагична догађаја у којима су живот изгубила два младића из ове општине.

Према засад још незваничним информацијама, од уједа инсекта настрадала су два младића у року од 15 дана.

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"Први случај се десио у околини Обреновца када је пчела ујела младића из Прибоја на породичном весељу, а други случај десио се у селу Прибојска Голеша гдје је живот изгубио такође младић из Прибоја услед гушења", каже за РИНУ извор упознат са овим трагичним догађајем.

Више информација о овим несрећним догађајима за сада није познато.

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Тагови :

прибој

преминуо младић

инсекти

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