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Тежак удес на ауто-путу код Београда: Камион у јарку, огромне гужв

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14.09.2026 14:37

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тежак удес десио се данас, 14. септембра, на ауто-путу у Шимановцима код Београда, а у незгоди су учествовали аутомобил и камион који је завршио у јарку.

Према писању српских медија, у незгоди су повријеђене двије особе.

Од силине удара, камион је слетио с пута, а према ријечима возача на овом дијелу пута створене су велике гужве.

До саобраћајке је дошло прије наплатних кућица у Шимановцима из правца Београда, преносе Независне новине.

О свему су се огласили и из "Путева Србије".

"Саобраћајна незгода: И А бр. 3, петља Добановци - петља Шимановци, ка Шимановцима, саобраћај се одвија успорено претицајном саобраћајном траком. Екипе су на терену. Јавност ће бити благовремено обавештена о нормализацији саобраћаја. Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу", навели су они.

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Тагови :

удес

Саобраћајна незгода

Србија

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