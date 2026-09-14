Тежак удес на ауто-путу код Београда: Камион у јарку, огромне гужв

Аутор:АТВ редакција
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Тежак удес десио се данас, 14. септембра, на ауто-путу у Шимановцима код Београда, а у незгоди су учествовали аутомобил и камион који је завршио у јарку.
Према писању српских медија, у незгоди су повријеђене двије особе.
Од силине удара, камион је слетио с пута, а према ријечима возача на овом дијелу пута створене су велике гужве.
До саобраћајке је дошло прије наплатних кућица у Шимановцима из правца Београда, преносе Независне новине.
О свему су се огласили и из "Путева Србије".
"Саобраћајна незгода: И А бр. 3, петља Добановци - петља Шимановци, ка Шимановцима, саобраћај се одвија успорено претицајном саобраћајном траком. Екипе су на терену. Јавност ће бити благовремено обавештена о нормализацији саобраћаја. Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу", навели су они.
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