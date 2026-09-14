Краљ Чарлс окупља лидере АИ компанија: Ово је тема састанка

Аутор:АТВ редакција
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Британски краљ Чарлс биће ове недјеље домаћин руководиоцима великих компанија које се баве вјештачком интелигенцијом (АИ), како би разговарали о потреби за заједничким принципима за развој технологије која изазива све већу забринутост због потенцијалних претњи по човјечанство.
На састанку ће учествовати руководиоци компанија Енвидија (Nvidia), Google DeepMind, OpenAI i Anthropic, као и британски министар за вјештачку интелигенцију, пренио је данас Ројтерс.
Разговараће се о начинима на које се вјештачка интелигенција може користити за добробит друштва и уз очување људског достојанства, саопштила је Бакингемска палата.
Извршни директор Anthropic-а Дарио Амодеи рекао је у суботу да компаније морају да "успоре" темпо развоја АИ модела.
Anthropic је прошле недјеље објавио извјештај о обавештајним претњама у којем је наведено да је неколико актера користило његове Claude АИ моделе за активности које укључују развој оружја, сајбер операције, надзор и преваре.
Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је јуче разговоре о успоравању развоја, док је кинески лист "Глобал тајмс" оцијенио да је такав приступ "приручник хладног рата" усмјерен против Пекинга.
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"АИ неће уништити човјечанство, али је велика штета могућа"
Бакингемска палата је саопштила да ће на састанку бити размотрено како вештачка интелигенција може да буде употребљена на начине који користе друштву и доприносе "процвату и људи и планете".
Велика Британија, која је међу европским лидерима у финансирању АИ компанија и стартапа, заговара блажи приступ регулацији вјештачке интелигенције, ближи америчком него приступу Европске уније.
Британски Институт за безбједност АИ, основан након Самита о безбједности АИ 2023. године, добија приступ АИ моделима прије њиховог распоређивања на основу добровољних споразума са водећим компанијама, што му омогућава да процјењује њихове могућности и ризике и прати развој напредних модела.
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