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Краљ Чарлс окупља лидере АИ компанија: Ово је тема састанка

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14.09.2026 15:14

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Британски краљ Чарлс III присуствује разгледању таписерије из Бајеа у Британском музеју у Лондону, сриједа, 2. септембар 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thomas Krych, Pool

Британски краљ Чарлс биће ове недјеље домаћин руководиоцима великих компанија које се баве вјештачком интелигенцијом (АИ), како би разговарали о потреби за заједничким принципима за развој технологије која изазива све већу забринутост због потенцијалних претњи по човјечанство.

На састанку ће учествовати руководиоци компанија Енвидија (Nvidia), Google DeepMind, OpenAI i Anthropic, као и британски министар за вјештачку интелигенцију, пренио је данас Ројтерс.

Разговараће се о начинима на које се вјештачка интелигенција може користити за добробит друштва и уз очување људског достојанства, саопштила је Бакингемска палата.

Извршни директор Anthropic-а Дарио Амодеи рекао је у суботу да компаније морају да "успоре" темпо развоја АИ модела.

Anthropic је прошле недјеље објавио извјештај о обавештајним претњама у којем је наведено да је неколико актера користило његове Claude АИ моделе за активности које укључују развој оружја, сајбер операције, надзор и преваре.

Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је јуче разговоре о успоравању развоја, док је кинески лист "Глобал тајмс" оцијенио да је такав приступ "приручник хладног рата" усмјерен против Пекинга.

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Бакингемска палата је саопштила да ће на састанку бити размотрено како вештачка интелигенција може да буде употребљена на начине који користе друштву и доприносе "процвату и људи и планете".

Велика Британија, која је међу европским лидерима у финансирању АИ компанија и стартапа, заговара блажи приступ регулацији вјештачке интелигенције, ближи америчком него приступу Европске уније.

Британски Институт за безбједност АИ, основан након Самита о безбједности АИ 2023. године, добија приступ АИ моделима прије њиховог распоређивања на основу добровољних споразума са водећим компанијама, што му омогућава да процјењује њихове могућности и ризике и прати развој напредних модела.

(телеграф)

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Тагови :

Краљ Чарлс III

Вјештачка интелигенција

Опен АИ

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