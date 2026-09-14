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Трагедија каква се не памти: Два младића из истог града преминула од уједа инсеката

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14.09.2026 15:49

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Трагедија каква се не памти: Два младића из истог града преминула од уједа инсеката
Фото: Pixabay

Мук и невјерица настали су у Прибоју, како кажу грађани, након вијести о два трагична догађаја у којима су живот изгубила два младића из ове општине.

Према засад још незваничним информацијама, од уједа инсекта настрадала су два младића у року од 15 дана.

"Први случај се десио у околини Обреновца када је пчела ујела младића из Прибоја на породичном весељу, а други случај десио се у селу Прибојска Голеша гд‌је је живот изгубио такође младић из Прибоја усљед гушења", каже за Рину извор упознат са овим трагичним догађајем.

Више информација о овим несрећним догађајима за сада није познато.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

инсекти

прибој

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