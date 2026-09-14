Трагедија каква се не памти: Два младића из истог града преминула од уједа инсеката

Аутор:АТВ редакција
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Мук и невјерица настали су у Прибоју, како кажу грађани, након вијести о два трагична догађаја у којима су живот изгубила два младића из ове општине.
Према засад још незваничним информацијама, од уједа инсекта настрадала су два младића у року од 15 дана.
"Први случај се десио у околини Обреновца када је пчела ујела младића из Прибоја на породичном весељу, а други случај десио се у селу Прибојска Голеша гдје је живот изгубио такође младић из Прибоја усљед гушења", каже за Рину извор упознат са овим трагичним догађајем.
Више информација о овим несрећним догађајима за сада није познато.
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