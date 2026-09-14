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Након навода о помирењу са Теодосићем, огласила се Маја Огњеновић

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14.09.2026 16:34

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Кошаркаш Милош Теодосић и одбојкашица Маја Огњеновић наводно су обновили емотивну везу 13 година након раскида. У јеку приче о њиховом помирењу, она се огласила на Инстаграму.
Фото: Instagram/majaognjenovic10/YoTube/printscreen

Кошаркаш Милош Теодосић и одбојкашица Маја Огњеновић наводно су обновили емотивну везу 13 година након раскида. У јеку приче о њиховом помирењу, она се огласила на Инстаграму.

Маја Огњеновић послала је снажну поруку о томе како је љубав поента свега.

– И откриће се на страшном суду да је једини смисао живота на земљи била љубав – написала је она.

Маја Огњеновић стори Инстаграм
Маја Огњеновић стори Инстаграм
Instagram/printscreen

Како је почела њихова љубав

Љубавна прича Маје и Теодосића започела је још 2008. године на почетку њихових успјешних спортских каријера.

Већ 2010. године објавили су вјеридбу док су обоје наступали за грчки клуб „Олимпијакос“ и живјели под истим кровом. Ипак, након четири године заједничког живота и везе, на изненађење многих, услиједио је раскид 2013. године умјесто очекиваног вјенчања.

Главни разлог прекида вјеридбе биле су професионалне обавезе на различитим крајевима свијета – Милош је каријеру наставио у Москви, док је Маја отишла у Берлин. Велика удаљеност довела је до хлађења емоција, док су обоје тада демантовали гласине да се у њихов однос умијешала трећа особа.

Након разлаза, обоје су пронашли срећу у браковима који су у међувремену окончани, чиме су се поново створили услови за обнову старе љубави.

Иначе, док јавност не престаје да бруји о њиховом наводном помирењу, бивша жена Милоша Теодосића у центру је медијске пажње због раскида са Павлом Менсуром, преноси Блиц

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Маја Огњеновић

Милош Теодосић

одбојкашица

кошаркаш

Љубавна веза

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