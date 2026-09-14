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"Повјерење је част, али и велика обавеза"

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14.09.2026 17:11

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СНСД Модрича трибина Избори 2026
Фото: X/SNSD

Модрича има потенцијал за много више и људе који с правом очекују да њихов крај иде снажније напријед, поручују из СНСД-а.

Повјерење које СНСД има у Модричи потврђује да људи препознају доказану политику, рад, борбу за Републику Српску и однос према сваком њеном крају и сваком човјеку, објављено је на Икс профилу СНСД-а.

Како наводе, поменуту политику представља предсједник странке, Милорад Додик, кандидат за предсједника Републике Српске, Саво Минић, као и кандидат за српског члана Председништва БиХ, Жељка Цвијановић, са јасним опредјељењем да Српска и њен народ увијек буду на првом мјесту.

"Повјерење је част, али и велика обавеза. Наша обавеза је да сваки крај Републике Српске има прилику да напредује и да људи имају квалитетне услове за живот, породицу и останак у свом мјесту", наводе из СНСД-а уз поруку:

"Увијек уз НАРОД

Увијек уз СРПСКУ"

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Модрича

Избори 2026

Република Српска

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