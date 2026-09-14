Аутор:АТВ редакција
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Модрича има потенцијал за много више и људе који с правом очекују да њихов крај иде снажније напријед, поручују из СНСД-а.
Повјерење које СНСД има у Модричи потврђује да људи препознају доказану политику, рад, борбу за Републику Српску и однос према сваком њеном крају и сваком човјеку, објављено је на Икс профилу СНСД-а.
Модрича има потенцијал за много више и људе који с правом очекују да њихов крај иде снажније напријед.— СНСД (@SNSDDodik) September 14, 2026
Повјерење које СНСД има у Модричи потврђује да људи препознају доказану политику, рад, борбу за Републику Српску и однос према сваком њеном крају и сваком човјеку.
Ту… pic.twitter.com/Xbg5xTGLRk
Како наводе, поменуту политику представља предсједник странке, Милорад Додик, кандидат за предсједника Републике Српске, Саво Минић, као и кандидат за српског члана Председништва БиХ, Жељка Цвијановић, са јасним опредјељењем да Српска и њен народ увијек буду на првом мјесту.
Желимо снажну, успјешну и слободну Републику Српску, окупљену око својих вриједности - породице, вјере, традиције и нашег идентитета. Само ако останемо своји и јединствени, можемо бити довољно јаки да сами одлучујемо о својој будућности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026
Хоћемо снажну и развијену Модричу. Зато… pic.twitter.com/DqWbTDNxeb
"Повјерење је част, али и велика обавеза. Наша обавеза је да сваки крај Републике Српске има прилику да напредује и да људи имају квалитетне услове за живот, породицу и останак у свом мјесту", наводе из СНСД-а уз поруку:
"Увијек уз НАРОД
Увијек уз СРПСКУ"
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