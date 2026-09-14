Кина: Усљед обилних киша евакуисано више од 42.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Обилне падавине изазване тропским циклоном и хладним ваздухом захватиле су јужну кинеску провинцију Хајнан, а власти су евакуисале више од 42.000 људи.
У округу Вужишан, дневна количина падавина достигла је 429,9 милиметара, оборивши рекорд свих времена, јавила је Кинеска централна телевизија-
Црвени метео-аларм издат је у региону због пријетње од поплава и клизишта.
Настава у школама је обустављена у 13 градова и округа, укључујући три главна туристичка центра, док је у неколико области примјењен посебан протокол, чиме је обустављен рад саобраћаја, предузећа и туристичких атракција, преноси Срна.
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