С тржишта нестаје огромна количина нафте

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на глобалним тржиштима нафте убрзано се погоршава због нестабилности у Персијском заливу, а велике количине нафте повлаче се са међународног тржишта, изјавио је у понедјељак портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је на брифингу за новинаре у Москви истакао да са тржишта нестаје огромна количина нафте, пише Анадолија.
„Само због прекида рада нафтовода у Саудијској Арабији са глобалног тржишта нестало је више од четири одсто свјетских залиха. То неизбјежно има веома озбиљне посљедице и изазива забринутост у свјетским привредама“, рекао је Песков.
Навео је да је Русија увела забрану извоза нафтних деривата како би осигурала довољне залихе за домаће тржиште.
„Када наше домаће тржиште буде поуздано снабдјевено, разматраће се укидање забране. Тада ће се додатне количине нафтних деривата поново усмјерити на глобална тржишта“, напоменуо је.
Песков је додао да и повлачење руских нафтних деривата из међународног извоза утиче на глобална тржишта.
Његове изјаве долазе у тренутку док је саудијски нафтовод „Исток–Запад“ и даље затворен након напада, што пријети даљим смањењем глобалних залиха и растом цијена енергената.
Тим нафтоводом транспортовано је између четири и пет милиона барела дневно, што одговара удјелу од приближно четири до пет одсто у глобалном снабдијевању.
Песков је поздравио позиве Кијеву да обустави нападе на руску цивилну привредну инфраструктуру.
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При томе је поменуо апел америчког предсједника Доналда Трампа украјинском предсједнику Володимиру Зеленском да заустави нападе на руску производњу дизела због забринутости због утицаја на америчку привреду.
„Сваки позив кијевском режиму да обустави нападе на цивилну привредну инфраструктуру може се само поздравити“, рекао је.
На питање о извјештајима западних медија да Украјина губи у сукобу, Песков је одговорио да вјерује да ток догађаја на бојишту постаје све јаснији западним аналитичарима.
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Према његовим ријечима, раније је владало „велико погрешно увјерење“ да се Украјина може одупријети руском притиску.
„Стручњаци и озбиљни аналитичари, на основу динамике на бојишту, све више увиђају да Русија из дана у дан побољшава своје позиције и досљедно напредује ка остварењу својих циљева“, казао је.
Песков је изјавио да је руски предсједник Владимир Путин позитивно оцијенио спремност Кине и Индије да допринесу напорима за рјешавање сукоба у Украјини.
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„Свака земља може искористити свој утицај на кијевски режим како би га подстакла на већу флексибилност, што би представљало значајан допринос рјешавању сукоба“, рекао је.
Одлуку Финске да се придружи пројекту напредног нуклеарног одвраћања који подржава Француска није желио да коментарише.
„Искрено, не разумијем о каквом је тачно концепту ријеч. Морам да се упознам са детаљима и зато се уздржавам од коментара“, изјавио је.
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На крају је навео да се на недавном самиту групе БРИКС у Њу Делхију (New Delhi) није расправљало о проширењу савеза нити о конкретним кандидатима за чланство.
Додао је да Русија подржава жељу Кубе да се придружи групи и поздравља намјеру Хаване да дјелује у оквиру те организације.
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