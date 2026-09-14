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Трамп објавио да су Русија и Украјина постигле договор

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14.09.2026 17:48

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас на својој друштвеној мрежи "Truth Social" да су се Руска Федерација и Украјина договориле да више неће нападати енергетску инфраструктуру друге земље. Амерички предсједник је појаснио да је цијена дизела у цијелом свијету скочила због ескалације рата на истоку Европе, а не због рата Ирана и Сједињених Америчких Држава на Блиском истоку.

"Украјина је пристала да не напада руску енергетску инфраструктуру. И Русија је пристала на исто! Цена дизела у свету је скочила због рата Украјине и Русије, не због рата у Ирану", навео је Трамп.

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Да подсјетимо, Трамп је претходних дана апеловао да Украјина и Русија под хитно морају да престану да нападају енергетску инфраструктуру. Цијена нафтних деривата, нарочито дизела, је драстично скочила у претходном периоду.

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Тагови :

Доналд Трамп

Украјина

Русија

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