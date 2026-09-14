Оперисан Саша Ковачевић

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Саша Ковачевић оперисао је ногу прије неколико дана.
Само три дана након операције, пјевач је одржао концерт у Мајданпеку, иако трпи јаке болове, због чега је већи дио наступа провео сједећи на столици.
Са лонгетом на нози, Саша је изашао на бину и пред публиком извео своје познате хитове. Иако је због здравственог стања могао да откаже наступ, одлучио је да испоштује публику и одржи концерт.
Подршка коју је добио од присутних додатно му је олакшала наступ, а певач је упркос боловима успео да одржи концерт до краја.
Подсјетимо, Саша и његова партнерка Зорана у почетку су крили вијест о трудноћи, а певач је раније говорио о томе да ли прижељкује дјечака или девојчицу.
- Трудили смо се да неко вријеме то кријемо док не буде све како треба, не знамо одакле је вијест процурила, али је сада апсурдно да демантујем нешто што је истина. Јако смо срећни и чекамо дан када ће нам доћи мали Ковачевић или Ковачевићка - рекао је Саша, а онда је открио који пол детета прижељкује.
- Е, види, неко би требао да настави лозу Ковачевић, јако ми је битно, али бих јако волио да добијем дјевојчицу јер сам заљубљен у своју Искру и цијели тај процес сазријевања и све, заједно живимо од њене друге године и цијели тај период ми је био прелијеп са женским дјететом. Волио бих да је дјевојчица, али ако буде дјечак, бићу срећан - рекао је пјевач, прије него што су услиједиле вијести о насљеднику.
Пар је недавно открио пол бебе и сазнао да чекају дјечака.
(Блиц)
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