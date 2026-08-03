Роске, Кречо, Саша Ковачевић и мистериозна Бањалучанка под лупом Тужилаштва

Аутор:АТВ редакција
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Жена настањена у Бањалуци, чије име није саопштено, нашла се у оптужници против групе мушкараца које терете за шверц великих количина дроге, у предмету "Ира", а у којем су кориштени докази из криптованих апликација Скај и Аном.
Она се појављује у дијелу оптужнице гдје се спомиње преузимање око 5.000 КМ зарађених растурањем дроге, а тај новац је на крају пребачен организатору оптужене нарко-групе и његовом сараднику.
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Тужилаштво БиХ је, подсјетимо, у овом предмету недавно подигло оптужницу, а већина оптужених је, како је саопштено, са подручја Бијељине и околине и користили су криптоване апликације Скај и Аном.
"Дјеловали су у вези са припадницима других група или њима познатим особама на подручју Србије, Холандије, Шпаније и других држава те су планирали, припремали и прометовали дроге, бавили се међународном продајом и преносом дроге, те посредовали у међународној продаји и куповини већих количина кокаина и марихуане", рекли су из Тужилаштва БиХ.
Суд је потврдио оптужницу против њих шест и сви су раније осуђивани, а то су Миле Росић (48), звани Роске, Жељко Радовановић (53), звани Кречо, Игор Вилотић (47), звани Гига, Горан Радић (49), звани Кртова, Самир Алагић (60), звани Алага, и Миле Илић (41).
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Под лупом истражилаца су још четворица осумњичених, а у питању су Саша Ковачевић (48), Душко Бојић (61), звани Дуле, Анђелко Ђокић (56), звани Анђело и Кристал, и Јован Савић (69) запослен као судија Основног суда у Бијељини, с тим што је Суд БиХ предмет против ове четворке уступио надлежним ентитетским тужилаштвима и судовима.
У оптужници је наведено да је од средине 2020. године до јула 2021. године Миле Росић организовао групу за организовани криминал, којој су као припадници свјесно и добровољно приступили Игор Вилотић, Горан Радић, Самир Алагић и друге њима познате особе из БиХ и других држава.
"Циљ је био да организатор и припадници групе међусобним повезивањем и договарањем, као и повезивањем и договарањем са припадницима других група или њима познатим особама које су дјеловале на подручју Србије, Холандије, Шпаније и других држава, врше кривична дјела", пише у оптужници.
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Росић је, додаје се, у договору са припадницима групе доносио одлуке о дјеловању те подјели "плијена", односно зараде. Чланови групе, додаје се, радили су по његовим наредбама.
Организатор и већи број припадника групе су, додаје се, користили, за међусобну комуникацију, посебно подешене мобилне телефоне са инсталираним апликацијама Аном или Скај, намијењеним за остваривање заштићене, криптоване комуникације.
"Росић је појединим припадницима групе набављао, а потом и достављао телефоне са инсталираном апликацијом Аном", наведено је у оптужници.
Росић је, наглашено је, сам или по претходном договору са Игором Вилотићем куповао или посредовао у куповини кокаина на подручју Холандије, од пола или један килограм, са ознаком о поријеклу дроге "Колумбија", али и марихуане.
"Затим је Миле Росић, заједно са Игором Вилотићем и другим лицима, организовао међународни превоз ових дрога из Низоземске на територију Њемачке, гдје би једно лице, по упутствима Милета Росића, преузимало и даље продавао наркотике", истакнуто је у оптужници.
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За транспорт су, како је откривено, кориштена и возила са уграђеним посебним просторима за скривање дроге, тзв. штековима.
"Росић је, претходно се договарајући са Игором Вилотићем, организовао и међународни превоз те извоз оружја са територије БиХ и посредовање у промету оружја на територији Њемачке", истиче се у оптужници.
Прецизирано је да су по његовим упутствима Игор Вилотић, Самир Алагић и друга њима позната лица набављали и куповали оружје на територији БиХ, а све ради даље продаје у Њемачкој, Србији и другим државама.
"Игор Вилотић је по упутствима Милета Росића ангажовао Горана Радића, као возача камиона и друга њима позната лица, за међународни превоз и извоз оружја у Њемачку", прецизирано је у оптужници.
Једном приликом, како је истакнуто, Росић је договорио са два лица да пола килограма кокаина из Холандије испоруче у Њемачку, гдје је дрога и продата.
Ангажован је, додаје се, након тога један мушкарац који је преузео новац од продаје, укључујући и дио новца од продаје дроге за Милета Росића и Игора Вилотића.
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"Након што је тај мушкарац преузео новац од продаје дроге, Миле Росић је с њим договорио да дио новца од продаје за себе и Игора Вилотића преузме код жене (име јој није наведено) настањене у Бањалуци. Росић је ангажовао једног мушкарца да преузме 2.500 евра, што је овај 31. марта 2021. године и учинио преузевши 2.500 евра, да би потом 1. априла 2021. Вилотић, по договору и упутствима Милета Росића, преузео тај новац у Александровцу, код Градишке, који су Миле Росић и Игор Вилотић даље међусобно подијелили на њима познат начин", наглашено је у оптужници.
Детаљна улога мистериозне Бањалучанке, међутим, није разјашњена и очекује се да ће све бити много јасније у предстојећем суђењу у овом случају.
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