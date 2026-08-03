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Због чега је битно доручковати прије 11 часова: Важно за све који воде рачуна о здрављу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 08:22

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Фото: Pexel/ ROMAN ODINTSOV

Раније вријеме доручка не само да убрзава процес сагоријевања масних наслага, већ директно утиче на снижавање крвног притиска и бољу регулацију шећера у крви.

Бројање калорија, ригорозно избацивање угљених хидрата и посезање за агресивним методама за мршављење често доводе до брзог замора и одустајања.

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Међутим, нова научна сазнања указују на то да се значајни резултати у смањењу тјелесне масе и очувању здравља срца могу постићи једноставним прилагођавањем времена доручка, без рестрикција и константног осјећаја глади.

Магична граница: Зашто је 11 сати кључни тренутак

Истраживање објављено 2023. године у стручном часопису "Нутриентс" детаљно је анализирало утицај временски ограничене исхране (познат као повремени пост или интермиттент фастинг) у поређењу са класичним смањењем калорија.

Научници су упоредили три различите групе испитаника - оне који су доручковали рано, оне са каснијим првим оброком, као и групу без дефинисаног времена за почетак јела. Истраживање је показало да особе које свој "прозор" за храну отворе прије 11 часова прије подне постижу најбоље резултате:

Бржи губитак килограма: Када се са оброцима почне раније у току дана, раније се и завршава посљедњи оброк. Тиме тијело раније улази у фазу одмора од хране и дуже сагоријева масне наслаге током вечери и ноћи.

Снижавање крвног притиска: Позитиван утицај на вриједности крвног притиска забиљежен је првенствено код особа које су доручковале прије 11 сати, док код оних са каснијим оброком овај ефекат на кардиоваскуларни систем није био толико изражен.

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Метаболичка усклађеност: Организам функционише по унутрашњем биолошком сату (циркадијалном ритму). Хормони који воде главну ријеч у регулацији метаболизма и обради глукозе, попут инсулина и кортизола, досежу свој природни пик лучења управо у јутарњим сатима.

Како вријеме доручка стабилизује крвни притисак

Крвни притисак природно расте ујутру, а вријеме првог оброка има мјерљив физиолошки значај за крвни притисак. Стручњаци су сагласни да је период унутар првог сата након буђења, када природно долази до јутарњег пораста крвног притиска, оптималан тренутак за доручак.

У том "прозору" метаболизам прелази из ноћног мировања у дневну активност, а правовремени унос хране доприноси ублажавању наглих осцилација и стабилизацији енергетског и хормонског одговора.

Доручковање у првих 30 до 60 минута након буђења доноси вишеструке користи:

Смањење нивоа кортизола: Правовремени оброк помаже обарању кортизола - хормона стреса који је ујутру природно повишен, а који има важну улогу у регулацији крвног притиска.

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Боља осјетљивост на инсулин: Штити организам од наглих скокова шећера у крви и побољшава искориштавање хранљивих материја.

Подршка васкуларном систему: Омогућава унос нутријената који директно утичу на бољу еластичност и функцију крвних судова.

Насупрот томе, прескакање доручка нарушава природну хормонску динамику и стабилност кортизола, што дугорочно повећава ризик од настанка кардиоваскуларних болести.

(Блиц)

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Тагови :

Доручак

оброк

здрава исхрана

здравље

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