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Снажан земљотрес у Египту: Епицентар у близини Суецког канала

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 07:29

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Снажан земљотрес у Египту: Епицентар у близини Суецког канала
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Египат је данас погодио земљотрес јачине 5,2 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Према подацима ЕМСЦ-а, епицентар потреса био је у близини Суецког канала, на дубини од 10 километара, око 38 километара од града Суеца.

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Грађани који су осјетили земљотрес навели су на интернет страници ЕМСЦ-а да је потрес био снажан те да га је пратио гласан звук налик експлозији, преноси Ало.

Становници Суеца истичу да се тло снажно тресло, а многи су догађај описали као веома застрашујуће искуство. За сада нема информација о евентуалним жртвама или материјалној штети.

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Тагови :

Египат

Земљотрес

потрес

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