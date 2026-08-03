Снажан земљотрес у Египту: Епицентар у близини Суецког канала

Аутор:АТВ редакција
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Египат је данас погодио земљотрес јачине 5,2 степена по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Према подацима ЕМСЦ-а, епицентар потреса био је у близини Суецког канала, на дубини од 10 километара, око 38 километара од града Суеца.
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Грађани који су осјетили земљотрес навели су на интернет страници ЕМСЦ-а да је потрес био снажан те да га је пратио гласан звук налик експлозији, преноси Ало.
Становници Суеца истичу да се тло снажно тресло, а многи су догађај описали као веома застрашујуће искуство. За сада нема информација о евентуалним жртвама или материјалној штети.
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