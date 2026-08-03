Комуналци са плаже склонили пешкире и лежаљке: Једни им захвални, други их критикују

Аутор:АТВ редакција
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Снимак са плаже у Макарској, на којем комунални радници уклањају пешкире, лежаљке и друге реквизите којима посјетиоци унапријед заузимају мјеста, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама и подијелио кориснике.
Видео је објављен на налогу "Макарски комуналац" на ТикТоку, уз поруку да су комунални радници и редари још једном кренули у јутарњу акцију како би плаже биле уредне, чисте и доступне свима.
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У објави су позвали грађане да изнесу своје мишљење у коментарима, захвалили свима који подржавају одржавање реда, али и упутили извињење гостима и грађанима који им пишу из цијеле Макарске ривијере, а којима не успијевају свима да одговоре.
Такође су подсјетили да је служба Макарски комуналац надлежан искључиво за подручје Града Макарске, док остале општине на Макарској ривијери имају своје службе задужене за одржавање реда.
Објава је изазвала бројне коментаре. Док су једни критиковали потез комуналаца, наводећи да плажа није ничије власништво и да свако може да остави своје ствари, други су истицали да управо зато нико нема право да унапријед заузима мјесто остављањем пешкира и других реквизита.
@makarski.komunalac Kad krenu prave sezonske gužve, krenu i pokušaji "rezerviranja" mjesta na plaži. Podsjećamo da na gradskim plažama vrijede jasno istaknuta pravila. Ostavljanje plažnog asortimana preko noći, kao i zauzimanje mjesta ostavljanjem stvari u ranim jutarnjim satima bez boravka na plaži, nije dopušteno. Naše aktivnosti provode se u suradnji s komunalnim redarima jer nije riječ samo o održavanju čistoće plaža već i o poštivanju komunalnog reda koji osigurava da su gradske plaže dostupne svima. #makarska #makarskikomunalac #makarskariviera #2026 ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis
Поједини корисници похвалили су акцију комуналних служби, док су други указали на то да би, по њиховом мишљењу, иста правила требало да важе и за лежаљке које постављају концесионари. Навели су да су дуж плаже често поређане празне лежаљке које заузимају простор, посебно у хладу, и сматрају да би и оне требало да буду склоњене или сложене на једно мјесто док нису изнајмљене.
Снимак је изазвао бурну расправу на друштвеним мрежама, а мишљења корисника остала су подијељена - једни сматрају да комуналци одржавају ред на плажама, док други оцјењују да је овакав приступ лицемјеран.
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