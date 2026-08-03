Смјештај већ од 10, храна 5 евра: Љетовање на Јадрану не мора да буде скупо

Аутор:АТВ редакција
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Док цијене смјештаја, хране и ванпансионске потрошње у популарним љетовалиштима попут Будве, Котора и Тивта обарају рекорде, једно мало мјесто на барској ривијери годинама успијева да задржи статус најповољније дестинације.
Насеље Чањ, смјештено у мирном заливу између Петровца и Сутомора, важи за једно од ријетких мјеста у Црној Гори гдје четворочлана породица и даље може љетовати по цијенама које не оптерећују драстично кућни буџет.
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Ово љетовалиште деценијама је познато по својој пространој Бисерној обали, песковито-шљунковитој плажи дугој преко 1.100 метара, али и по томе што је примарно оријентисано на породични туризам, пензионере и домаће госте из Србије и региона.
За разлику од ексклузивних мјеста са луксузним ризортима, Чањ је понуду прилагодио џепу просјечног потрошача.
Један од главних разлога зашто Чањ носи титулу најјефтинијег мјеста јесте изузетно приступачан приватни смјештај. У јеку љетне сезоне, цијене најма студио-апартмана или соба са сопственим купатилом знатно су ниже него у сусједним мјестима.
У зависности од удаљености од обале и опремљености, приватни смјештај у Чању се у просјеку креће од 10 до 25 евра по особи по ноћењу, док се мањи апартмани за породице могу наћи већ од 35 до 50 евра дневно. За госте који траже најповољнију опцију, на располагању су и бројни пансиони и одмаралишта са понудом полупансиона.
Ванпансионска понуда у Чању такође је знатно повољнија у односу на просјек црногорске обале. Лојалност гостима власници угоститељских објеката одржавају кроз приступачне цијене дневних менија, куваних јела и брзе хране уз саму обалу.
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Кувана јела у локалним експрес-ресторанима могу се пронаћи по цијенама од 5 до 8 евра по оброку, док су цијене кафа, освежавајућих пића и сладоледа у кафићима дуж шеталишта знатно ниже у поређењу са Будвом или Боки Которском. Такође, локалне продавнице и мини-маркети држе умјерене цијене основних животних намирница.
Док у појединим дијеловима Црне Горе најам двије лежаљке и сунцобрана достиже износе од неколико десетина, па и стотина евра, у Чању су цијене плажног мобилијара остале у границама прихватљивог. Комплет лежаљки са сунцобраном на већем дијелу Бисерне обале обично се креће између 8 и 15 евра за дан.
Поред зонских дијелова плаже са лежаљкама, Чањ посједује и простране слободне зоне гдје посјетиоци без икакве накнаде могу поставити сопствене сунцобране и пешкире, што додатно поспјешује боравак породица са малом дјецом.
Иако слови за једно од најјефтинијих мјеста, Чањ се може похвалити изузетним природним окружењем. Смјештен је у ували изолованој од главне магистрале, што пружа мир и безбедно окружење без великог саобраћајног метежа и буке.
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Додатна атракција у непосредној близини јесте чувена Краљичина плажа, до које се из Чања стиже кратком вожњом бродићем за свега неколико евра. Ова скривена увала, окружена стрмим литицама, важи за један од најљепших бисера Јадрана, преноси Курир.
Ниске цијене са собом носе и одређене компромисе на које гости морају рачунати. Чањ нема развијен ноћни живот нити богату понуду луксузних садржаја, па није примарни избор за младе који траже провод и изласке.
Такође, у шпицу сезоне могу се јавити повремене гужве на плажи, као и изазови са паркинг-мјестима и комуналном инфраструктуром. Међутим, за посјетиоце којима је приоритет миран одмор, чисто море и уштеда новца, ове мане често падају у други план.
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Све у свему, у ери опште инфлације и скока цијена туристичких услуга широм Медитерана, Чањ успијева да сачува своју специфичност на тржишту. За све који траже економски одрживо љетовање на црногорском приморју без скривених трошкова, ово мало мјесто остаје један од најпоузданијих избора који нуди оптималан однос цијене и квалитета услуге.
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