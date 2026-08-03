Имате двије нове гуме? Многи их постављају погрешно - посљедице могу бити опасне

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када мијењају само двије гуме, многи возачи вјерују да нови пар треба поставити напријед, посебно ако аутомобил има предњи погон.
Образложење дјелује логично – предњи точкови управљају возилом, преносе снагу мотора и подносе велики дио оптерећења приликом кочења.
Ипак, стручњаци препоручују супротно: ако се мијењају само двије гуме, нови пар би требало поставити на задњу осовину. Разлог није погон, већ стабилност аутомобила, нарочито током вожње по мокром и клизавом коловозу.
Нове гуме имају дубљу шару, боље одводе воду и пружају сигурније приањање од дјелимично истрошених. Када су постављене позади, смањују могућност да задњи дио аутомобила изгуби контакт са подлогом и почне неконтролисано да проклизава.
Губитак приањања на задњој осовини може да доведе до заношења или окретања возила, посебно у кривини, при наглом мијењању правца или током вожње по киши. Таква ситуација настаје брзо и просјечном возачу често је тешко да је исправи правилном реакцијом волана.
Због тога и Мишлен и Бриџстон препоручују да се двије нове гуме, без обзира на врсту погона, поставе на задњу осовину.
Возачи аутомобила са предњим погоном често инсистирају да боље гуме буду напријед. То може да побољша вучу предњих точкова, али истовремено ствара већу разлику у приањању између двије осовине.
Ако предње гуме добро држе подлогу, док истрошеније задње изгубе приањање, аутомобил може изненада да занесе задњи крај. Управо због тога предност се даје стабилности задње осовине, без обзира на то да ли возило има предњи или задњи погон.
Када се истрошеније гуме налазе напријед, аутомобил на клизавом коловозу може да почне да „шири“ путању у кривини. Возач тада углавном раније осјети да предњи крај слабије реагује и може да смањи брзину. Заношење задњег дијела обично је наглије, па захтијева бржу и прецизнију реакцију.
Замена само двије гуме прихватљива је уколико је преостали пар и даље у добром стању, одговарајуће димензије и компатибилан са новим. Ипак, најсигурније рјешење је истовремена замјена све четири гуме.
Када су све четири истог модела и имају приближно једнаку дубину шаре, аутомобил се уједначеније понаша приликом кочења, скретања и нагле промјене правца.
Посебан опрез потребан је код возила са погоном на свим точковима. Већа разлика у истрошености, димензијама или обиму гума може додатно да оптерети погонски систем. Зато прије замјене треба провјерити упутство произвођача возила или се посавјетовати са вулканизером.
Замјена само једне гуме препоручује се једино када нова у највећој могућој мјери одговара преосталој гуми на истој осовини. Потребно је обратити пажњу на модел, димензије, носивост, брзински индекс и дубину шаре.
Различите гуме на истој осовини могу неједнако да реагују приликом кочења, проласка кроз воду или изненадног скретања. Због тога понашање аутомобила може постати непредвидиво управо у ситуацијама када је сигурно приањање најпотребније, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
17
12
14
12
07
12
04
12
02
Тренутно на програму