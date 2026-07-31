Logo

Необичан Гинисов рекорд у БиХ: У голфа двојку 'угурали' десетине људи

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 21:22

Коментари:

0
У Голфа 2 угурали 20 људи
Фото: Screenshot

Несвакидашњи Гинисов рекорд оборен је у петак, 31. јула, у Босни и Херцеговини (БиХ), тврде из Олдтајмер клуба 1912.

У оквиру Сана Ретро Феста у Санском Мосту организатори су се одлучили на овај необични подухват и успјели да испуне свој циљ.

Наиме, како су навели, за обарање Гинисовог рекорда било је потребно да у легендарни аутомобил Голф 2 истовремено уђе 20 особа што је на крају и урађено.

prase screenshot youtube

Економија

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Организатори наводе да је остало још да организација за Гинисов рекорд и званично потврди овај резултат и прогласи обарање рекорда успјелим.

Како је све изгледало погледајте у видео прилогу у наставку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гинисов рекорд

Сански Мост

Голф

20 људи у голфу 2

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил

Ауто-мото

БиХ добија посебне регистарске таблице?

4 ч

0
Кочнице су уређај за успоравање или заустављање возила, зракоплова, строја, њихова покретнога дијела и слично.

Ауто-мото

Једна грешка коју скоро сви возачи праве може да оштети кочнице

14 ч

0
Лого ауто-компаније Нисан

Ауто-мото

Опрез, ако возите овај ауто! Хитно се повлачи због ризика од пожара

2 д

0
Поправка аутомобила

Ауто-мото

То се не квари: Механичар нахвалио један аутомобил

3 д

0

  • Најновије

23

03

Кардиолог открио колико чаша црног вина на дан је здраво попити

22

59

За све који воле лубеницу: Ово је једно од најбољих природних освјежења

22

53

Да ли је ово најјефтинији хотел на Јадрану?

22

48

Просуто 20 литара бензина: Подметнут пожар у српском клубу у Мелбурну

22

47

Корист и за наше људе: Многи би могли добити бонус због топлотног таласа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима