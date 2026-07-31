Необичан Гинисов рекорд у БиХ: У голфа двојку 'угурали' десетине људи

Аутор:Стеван Лулић
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Несвакидашњи Гинисов рекорд оборен је у петак, 31. јула, у Босни и Херцеговини (БиХ), тврде из Олдтајмер клуба 1912.
У оквиру Сана Ретро Феста у Санском Мосту организатори су се одлучили на овај необични подухват и успјели да испуне свој циљ.
Наиме, како су навели, за обарање Гинисовог рекорда било је потребно да у легендарни аутомобил Голф 2 истовремено уђе 20 особа што је на крају и урађено.
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Организатори наводе да је остало још да организација за Гинисов рекорд и званично потврди овај резултат и прогласи обарање рекорда успјелим.
Како је све изгледало погледајте у видео прилогу у наставку.
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