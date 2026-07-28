То се не квари: Механичар нахвалио један аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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Ако је поузданост најважнији критеријум при куповини аутомобила, мишљење искусног аутомеханичара може бити веома корисно.
Џејмс Гудхенд, британски механичар с дугогодишњим искуством, тврди да је Хонда међу произвођачима чији се аутомобили најрјеђе кваре.
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Према његовим ријечима, модели попут Хонде Сивик и Џез познати су по квалитетној изради, поузданим моторима и дуготрајности.
Као примјер наводи Хонду старију од 20 година која је прешла приближно 320.000 километара, а чији мотор и даље ради без већих проблема.
"Када би сви возили Хонду, остао бих без посла", рекао је Гудхенд, истичући да јапански произвођач има врхунске инжењере те да његови аутомобили ријетко долазе у радионицу због озбиљних кварова.
Занимљиво је да Гудхенд приватно не вози аутомобил овог произвођача.
Његов свакодневни аутомобил је Волво В90, док у гаражи има и 15 година стар BMW M3, који вози искључиво због уживања.
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Ипак, када је ријеч о поузданости и трошковима одржавања, предност даје Хонди.
Његово мишљење потврђују и бројна истраживања поузданости аутомобила.
Хонда Џез већ годинама заузима висока мјеста на листама најпоузданијих возила у својој класи, преноси "Рапорт.ба".
Позната је по једноставној конструкцији, издржљивим бензинским моторима и релативно малом броју озбиљнијих кварова.
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Иако никада није остварила продајне резултате попут конкурената као што су Волксваген Поло или Опел Корса, Џез је стекла веома добру репутацију међу власницима који траже практичан, економичан и дуготрајан аутомобил.
Наравно, ни најпоузданији модел неће дуго трајати без редовног одржавања.
Правовремена замјена уља, филтера и потрошних дијелова, као и пажљив начин вожње, и даље су кључни за дуг живот сваког аутомобила.
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