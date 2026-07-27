Ево при којој брзини аутомобил троши најмање и како да уштедите новац

Нове цијене горива од сутра ће додатно оптеретити кућне буџете возача. Литра бензина поскупљује за осам центи и коштаће 1,62 евра, док ће за литру дизела бити потребно издвојити 1,75 евра, чак 16 центи више него досад.

Цијена плавог дизела повећава се са 1,02 на 1,21 евро по литри.Због поскупљења све је важније како се аутомобил вози јер разлика у брзини и начину управљања возилом може значајно утицати на потрошњу. Иако не постоји једна идеална брзина за све аутомобиле, већина бензинских и дизелских возила најмање горива троши током равномјерне вожње између 70 и 90 километара на час.

У том распону брзине мотор најчешће ради у вишем степену преноса и на нижем броју обртаја. За одржавање брзине није потребна велика снага, а утицај отпора ваздуха још није толико снажан као при вожњи ауто-путем већим брзинама.

Потрошња почиње осјетније да се повећава након што аутомобил пређе брзину од око 100 километара на час. Разлог није само рад мотора, него и аеродинамички отпор који нагло расте са повећањем брзине. Што се возило брже креће, мотор мора трошити више енергије како би савладао ваздух испред аутомобила.

Тако возило које при брзини од 90 километара на час троши приближно пет литара горива на 100 километара, при вожњи од 130 километара на час може трошити између шест и седам литара. При брзини од 150 километара на час потрошња код неких аутомобила може премашити осам литара.

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Стварна потрошња разликује се у зависности од врсте мотора, тежине и облика возила, броја путника, терета, временских услова и стања пута. Међутим, код готово свих аутомобила важи исто правило – повећањем брзине потрошња расте, а након одређене границе расте све брже.

Бржа вожња притом често не доноси велику временску корист. Истраживање Универзитета Минесота показало је да прекорачење дозвољене брзине возачима у просјеку уштеди мање од једног минута дневно, док се истовремено повећавају потрошња горива, трошкови путовања и ризик од саобраћајне несреће.

На рачун за гориво не утиче само брзина. Честа и снажна убрзавања, нагла кочења, премало ваздуха у гумама, непотребан терет у пртљажнику и кровни носачи такође повећавају потрошњу. Додатни губици настају када се вози у неодговарајућем степену преноса или када се мотор непотребно задржава на високим обртајима.

Највише се може уштедјети одржавањем стабилне брзине, благовременим успоравањем, избјегавањем наглог додавања гаса и редовном контролом притиска у гумама. На ауто-путу ће аутомобил по правилу трошити мање при брзини између 100 и 110 километара на час него при вожњи од 130 километара на час или брже, преноси ГПМаљевац.