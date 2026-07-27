Новак Ђоковић и Арина Сабаленка заједно на Ју-Ес опену

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић ће на предстојећем Ју-Ес опену поново јуришати на 25. гренд слем титулу, а како ствари стоје, и на прву у микс-дублу.
Најбољи тенисер свих времена пријављен је за учешће на турниру у мјешовитом дублу у тандему са најбољом тенисерком свијета, Арином Сабаленком.
Како су објавили организатори посљедњег гренд слема сезоне, Ђоковић и Сабаленка ће се борити за освајање трофеја у специфичном формату и награду од милион америчких долара.
Извршни директор Тениског савеза САД Крејг Тајли изјавио је ће друга година новог формата мјешовитог дубла пружити узбудљиву забаву навијачима.
"Кад год окупите тенисерке и тенисере у истом тиму, приказујете тенис у његовом најбољем издању. Управо то имамо на нашем такмичењу у мјешовитим паровима. Поносни смо што поново окупљамо најбоље свјетске играче. Такмичење у мјешовитим паровима је иновација која ће привући нову публику и пружити нашим навијачима још једну прилику да виде како се највеће звијезде такмиче заједно", рекао је Тајли.
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Рок за пријаву истиче 17. августа, када ће шест најбоље рангираних парова на основу збирног пласмана у појединачној конкуренцији у том тренутку званично бити директно уврштено у главни жријеб.
Уз то, још осам парова ће добити специјалне позивнице и њихова имена биће саопштена накнадно.
Преостала два пара ће мјесто у главном жријебу обезбиједити кроз квалификације, које ће се играти 24. августа. Међу потврђеним паровима, осим Ђоковића и Сабаленке, су и тандеми Каспер Руд/ Ига Швјонтек, Џек Дрејпер/ Џесика Пегула и Лејла Фернандез/ Франсес Тијафо.
Иначе, формат мешовитог дубла на Ју-Ес опену је промијењен од прошле године. Тај турнир се сад игра у седмици уочи главног жријеба у синглу и дублу и траје два узастопна дана.
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Игра се на два добијена сета до четири гема, док се једино у финалу игра на два класична сета до шест освојених гемова. Такмичење у мешовитом дублу одржаће се од 24. до 26. августа, а главни жријеб Ју-Ес опена на програму је од 30. августа до 13. септембра.
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