"Људи заборављају ко је Новак Ђоковић"

Аутор:АТВ редакција
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Француски тренер Патрик Муратоглу сматра да критике на рачун Новака Ђоковића нису оправдане.
Новак Ђоковић је и у 39. години показао да и даље припада самом свјетском врху.
На Вимблдону је стигао до полуфинала, а посебно је одушевио у четвртфиналу, гдје је послије велике борбе савладао Феликса Оже-Алијасима у мечу који је трајао више од пет сати. Његов пут ка финалу зауставио је Јаник Синер.
Послије турнира појавиле су се тврдње да Ђоковић и даље остварује врхунске резултате због наводно слабијег квалитета данашњег Топ 10 друштва, али се са тим није сложио познати тренер Патрик Муратоглу.
Муратоглу је на друштвеној мрежи ЛинкедИн поручио да се потцјењују квалитети које Ђоковић и даље посједује.
"Сваки пут када Новак Ђоковић побиједи играча из Топ 10, прочитам исти коментар – данашњи Топ 10 није јак као некада. Са тим се апсолутно не слажем. Људи као да заборављају ко је Новак Ђоковић. Он је највећи играч којег је наш спорт икада имао. И највећи такмичар", написао је Муратоглу.
Француз истиче да године доносе физичке промјене, али да не могу да избришу оно што врхунске шампионе чини посебним.
"Наравно да са 39 година више није брз као раније. Кретање и реакције више нису исте, што је потпуно нормално. Али не губи се тенис. Губи се брзина, али не и разумијевање игре, предвиђање ситуација, доношење правих одлука и способност да се одигра најбоље када је притисак највећи. Управо зато је и даље у стању да побјеђује најбоље тенисере свијета", додаје Француз.
Муратоглу сматра да је управо маратонски тријумф над Феликсом Оже-Алијасимом најбољи одговор критичарима.
"Неки су у тој побједи видели доказ да данашњи Топ 10 није довољно квалитетан. Ја сам видио нешто сасвим друго. Видио сам једног од највећих такмичара у историји спорта како поново проналази начин да добије велики меч. Управо то је радио током читаве своје каријере", закључио је француски стручњак.
(Б92)
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