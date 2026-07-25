Људи су мислили да је вјештачка интелигенција: Задњица од 140 центиметара шокирала интернет

Аутор:АТВ редакција
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Често се налази на мети оштрих критика због свог физичког изгледа. Многи не бирају ријечи док коментаришу њено тијело, не знајући да се иза такве грађе заправо крије здравствени проблем. Али, чак и да то није случај, такво понашање и јавно осуђивање увијек су непримјерени.
Грејси Бон привлачи огромну пажњу на Инстаграму, али и ван друштвених мрежа, па је тако раније ове године на додјели награда Ло Нуестро у Мајамију била једна од најзапаженијих појава на црвеном тепиху. Ипак, реакције које су услиједиле након тог догађаја показале су колико негативни коментари на интернету могу да пређу све границе.
Снимак Грејси Бон са црвеног тепиха масовно се дијелио уз изненађење и невјерицу, при чему су се многи питали да ли је ријеч о снимку направљеном помоћу вјештачке интелигенције, не вјерујући да неко заиста тако изгледа.
Снимак је аутентичан, а модел Грејси Бон већ је навикла на овакве реакције, које је не спречавају да на друштвеним мрежама настави са промовисањем свог тијела. Како сама објашњава, њен циљ је да укаже на изазове са којима се свакодневно суочавају крупније особе.
Познато је да је обим њених кукова 140 центиметара, а велику пажњу привлачи и драстична разлика између њеног струка и кукова. Грејси је јавно говорила о томе да болује од липедема, стања које у великој мјери утиче на специфичну грађу њеног тијела.
Липедем је хронични поремећај који карактерише симетрично накупљање болесног масног ткива, најчешће на ногама, куковима и рукама, и погађа готово искључиво жене. Иако се често погрешно изједначава са гојазношћу, ово стање се не може ријешити дијетом, а праћено је болом, осјетљивошћу на додир и склоношћу ка стварању модрица. Терапија углавном обухвата компресивну одјећу, лимфну дренажу и специјализоване поступке липосукције.
Грејси Бон често истиче да гдје год да се појави изазива погледе, али да су реакције пролазника углавном негативне. Тако је приликом посјете Дизниленду у Паризу прије двије године доживјела да сви у парку непрекидно гледају у њу и да је фотографишу. Открила је да су јој се отворено подсмијавали иако је само шетала парком.
„Вријеме је да престанемо да понижавамо друге због изгледа. Данас сам била у Дизниленду, хтјела сам да се лијепо проведем са браћом и сестрама, али наш дан био је уништен јер су сви све вријеме исмијавали моје облине. Најгоре је што и дјецу уче да раде исто. Нису престајали да ме фотографишу, гледају ме и смију ми се.
Знам да ће многи помислити да претјерујем и да сам сама крива јер сам крупна дјевојка, али овакву ме Бог створио и морам да прихватим сваки дио себе. Ја никада не бих негативно говорила о нечијем изгледу. Поштовање је кључно. На крају, само сам жељела да се забавим као и сви остали. Ако ти се нешто не свиђа, престани да мрзиш и задржи то за себе“, написала је тада на Инстаграму.
Подругљиви коментари и нетрпељивост која се шири мрежама увијек највише говоре о онима који их упућују. Исмијавање нечијег изгледа представља озбиљан проблем, јер негативне ријечи могу оставити дубоке посљедице на особе којима су упућене.
(Курир)
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