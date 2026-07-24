Пи Диди смјештен у самицу због инцидента

Аутор:АТВ редакција
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Амерички репер Шон Комбс, познатији под псеудонимом Диди, смјештен је у самицу затвора у Њу Џерзију након туче са другим затвореником, јавио је Ен-Би-Си, позивајући се на неименовани извор.
Диди служи казну у Федералној поправној установи у Форт Диксу, у Њу Џерзију.
Он је осуђен на 50 мјесеци затвора због превожења особа ради проституције, а у притвор је смјештен у септембру 2024. године.
Агенција РИА Новости је након прегледања материјала повезаног са Дидијевом казном објавила почетком мјесеца да се процјењује да би он могао бити пуштен три мјесеца раније. Према тим подацима, Дидију казна истиче 8. фебруара 2028. године, преноси Срна.
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