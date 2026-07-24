Logo

Пи Диди смјештен у самицу због инцидента

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:21

Коментари:

0
Пи Диди смјештен у самицу због инцидента

Амерички репер Шон Комбс, познатији под псеудонимом Диди, смјештен је у самицу затвора у Њу Џерзију након туче са другим затвореником, јавио је Ен-Би-Си, позивајући се на неименовани извор.

Диди служи казну у Федералној поправној установи у Форт Диксу, у Њу Џерзију.

Он је осуђен на 50 мјесеци затвора због превожења особа ради проституције, а у притвор је смјештен у септембру 2024. године.

Агенција РИА Новости је након прегледања материјала повезаног са Дидијевом казном објавила почетком мјесеца да се процјењује да би он могао бити пуштен три мјесеца раније. Према тим подацима, Дидију казна истиче 8. фебруара 2028. године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пи Диди

Затвор

Туча

Коментари (0)

Прочитајте више

Бивша војвоткиња Сара Фергусон

Свијет

Сара Фергусон је била у вези са Дидијем? Тврдње у новој књизи

2 мј

0
Пи Дидију поново скраћена затворска казна

Сцена

Пи Дидију поново скраћена затворска казна

3 мј

0
Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Сцена

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

8 мј

0
Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

Сцена

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

8 мј

0

Више из рубрике

Бенџамин Геза Афлек амерички је глумац и филмски стваралац. Његова признања укључују два Оскара, две БАФТА награде и три Златна глобуса

Сцена

Умрла мајка Бена Афлека

2 ч

0
Слађа Алегро се огласила након хаоса на наступу: ''Гдје има пића има и туче''

Сцена

Слађа Алегро се огласила након хаоса на наступу: ''Гдје има пића има и туче''

6 ч

0
Туча на концерту Аце Лукаса у Никшићу, Црна Гора

Сцена

Хаос након концерта Аце Лукаса: Полицајцу разбили главу

7 ч

0
Едита Арадиновић

Сцена

Едита се огласила након порођаја

9 ч

0

  • Најновије

19

06

Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

18

59

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

18

58

Централне вијести, 24.07.2026.

18

48

Минић посјетио вишечлану породицу Пецикоза: Подршка као велико охрабрење

18

46

ЕУ увела нове санкције Ирану: На црној листи пет судија и кључни човјек хакерске групе "Ашијане"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима