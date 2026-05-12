Сара Фергусон је била у вези са Дидијем? Тврдње у новој књизи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сара Фергусон, бивша супруга Ендруа Маунтбатена-Виндзора, наводно је била у повременој вези са некадашњом реп звијездом Дидијем, тврди се у новој књизи.
Необична тврдња повезује два велика скандала - онај везан за Шона Комбса, познатијег као Диди, који је у затвору након што је осуђен за злочине везане за проституцију, и дугогодишње пријатељство бившег краљевског пара са озлоглашеним педофилом Џефријем Епштајном, а представљена је у новој књизи краљевског биографа Ендруа Лоунија, пише UNILAD.
Аутор у књизи „Entitled“ наводи да је Сара Фергусон први пут упознала Дидија 2002. године на забави коју је организовала Гислејн Максвел, сарадница Епштајна која је касније осуђена за учешће у злостављању малољетника.
До 2004. године, Фергусон и Диди су наводно започели тајну везу, тврди Лоуни у одломцима које је објавио Дејли мејл. Међутим, фотографије у посједу Унилада сугеришу да су се можда упознали још 1998. године, на Дидијевој рођенданској забави.
Лоуни у књизи пише да се Комбс, након што су наводно започели аферу 2004. године, хвалио како је спавао са бившом војвоткињом од Јорка у хотелским собама које су коштале 50.000 долара по ноћи. Аутор такође тврди да је Комбс дизајнирао парфем „Unforgivable“ на основу личних преференција Саре Фергусон, односно њене идеје о томе како мушкарац треба да мирише.
Наводна афера догодила се око осам година након њеног развода од тадашњег принца Ендруа. Чак и након развода, њих двоје су имали неконвенционалан однос, настављајући да живе под истим кровом на имању у Беркширу са своје двије ћерке.
Свијет
Ендруова кћерка жели да побјегне из државе након скандала са Џефријем Епстином, принц Хари жели да помогне
У то вријеме, пар се дружио са Епштајном и Максвелом, који су 2000. године били међу гостима на Ендруовој забави поводом 40. рођендана у Виндзорском замку. Неколико година касније, поново су били у Виндзору, на прослави 18. рођендана принцезе Беатрис, у вријеме када се Епштајн већ суочавао са оптужбама за подвођење малољетника.
Заједнички живот бивших супружника трајао је до 2004. године, када се Ендру преселио у Краљевску ложу у Виндзору. У тој резиденцији је остао наредне двије деценије, све док га краљ Чарлс, због веза са Епштајном, није лишио титула и привилегија.
Лоуни такође наводи у књизи да је Фергусон повела своју млађу ћерку, принцезу Евгенију, тада само 16-годишњакињу, на једну од Комбсових забава 2006. године. Неименовани краљевски помоћник је рекао: „Шонове забаве су биле прилично дивље. Чињеница да је тамо довела Евгенију била је заиста забрињавајућа.“
Такође се тврди да је 66-годишња бивша војвоткиња данас упознала обе своје ћерке са Диди, за кога се каже да је био „опседнут“ краљевском породицом. Према књизи, Комбс је наводно рекао да „једва чека да Фергијеве ћерке одрасту“. Објављени одломак не говори шта се догодило са наводном везом Фергусона и Диди, нити када је завршена.
Извор близак Сари Фергусон рекао је за Телеграф да бивша војвоткиња пориче тврдње изњете у књизи „Entitled“. „Ово је потпуна измишљотина, очигледна неистина и још једна у низу лажних оптужби од стране њега“, рекао је извор.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
1 мј0
Свијет
2 мј0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму