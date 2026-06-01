Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

Аутор:

АТВ
01.06.2026 23:01

Три бунта конвертибилних марака
Пензије за мај у Федерацији Босне и Херцеговине бит ће исплаћене у петак, 5. јуна, преко Јединственог рачуна трезора ФБиХ, саопштено је из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

За кориснике који су право на пензију остварили до 1. јануара 2026. године, најнижа пензија износи 666,76 КМ, загарантована 795,74 КМ, док највиша пензија износи 3.333,79 КМ.

Основица за обрачун пензије

У складу с измјенама и допунама Закона о ПИО, за кориснике који право на пензију остварују након 1. јануара 2026. године, основица за обрачун најниже пензије утврђена је у износу од 724,36 КМ.

На основу те основице, најнижа пензија за осигуранике с мање од 20 година стажа износи 434,62 КМ, за стаж од 20 до 25 година 470,83 КМ, за стаж од 25 до 30 година 507,05 КМ, за стаж од 30 до 35 година 543,27 КМ, за стаж од 35 до 40 година 615,71 КМ, док за осигуранике са 40 и више година стажа износи 688,14 КМ.

Најнижа инвалидска и најнижа породична пензија за кориснике који су право остварили након 1. јануара 2026. године утврђене су у износу од 651,92 КМ.

Истовремено, загарантована пензија за кориснике са 40 и више година пензијског стажа који право остварују након 1. јануара 2026. године износи 842,44 КМ.

Најнижа пензија за кориснике који право остварују према посебним прописима из области борачке популације утврђена је у износу од 666,76 КМ.

Просјечна пензија

Просјечна самостална пензија за мај износи 851,60 КМ.

Пензију за мај примиће укупно 468.769 корисника, а за исплату је осигурано приближно 355,7 милиона конвертибилних марака, преноси Фокус.ба.

