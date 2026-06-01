ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

Аутор:АТВ
Коментари:0
Политичке партије на самом почетку изборног процеса, односно приликом пријаве за учешће на изборе, већ су почеле да крше закон и врше озбиљна кривична дјела, а једно од њих је и кривотворење потписа подршке.
Број потписа потребних за кандидатуру:
"Примијећен је значајан број кривотворења потписа. Изразито је поражавајући податак да странке на самом почетку - нису још ни овјерене за учешће на изборима - већ чине тако значајна кривична дјела и у том обиму. У питању су стотине кривотворених потписа", рекла је Вања Бјелица Прутина, члан Централне изборне комисије БиХ.
О овоме је било говора на сједници Централне изборне комисије БиХ, на којој се разматрала овјера политичких партија за учешће на изборима, а тамо гдје је утврђено кривотворење или сумња у кривотворење потписа ЦИК ће обавијестити надлежно Тужилаштво Босне и Херцеговине.
Иначе, сам ЦИК одбио је овјеру неколико политичких партија управо због потписа. Утврђено је да неке од њих нису доставиле довољан број потписа, док код неких недостаје довољан број "валидних потписа".
Поједине партије нису овјерене за одређене нивое власти, иако су се пријавиле за њих, а разлог је такође недовољан број потписа па је тако ПДП Републике Српске овјерен за изборе за предсједника и потпредсједника Републике Српске и Народну скупштину Републике Српске, али не и за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, пише Глас Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч2
БиХ
7 ч3
БиХ
8 ч0
Најновије
23
02
23
01
22
51
22
50
22
47
Тренутно на програму