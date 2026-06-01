Logo
Large banner

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

Аутор:

АТВ
01.06.2026 22:51

Коментари:

0
ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру
Фото: АТВ

Политичке партије на самом почетку изборног процеса, односно приликом пријаве за учешће на изборе, већ су почеле да крше закон и врше озбиљна кривична дјела, а једно од њих је и кривотворење потписа подршке.

Број потписа потребних за кандидатуру:

  • 5.000 потписа за члана Предсједништва БиХ
  • 5.000 потписа за Представнички дом ПС БиХ
  • 3.000 потписа за Народну скупштину РС
  • 3.000 потписа за предсједника и потпредсједнике РС
  • 3.000 потписа за Парламент ФБиХ
  • 500 потписа за кантоналне скупштине до 100.000 бирача
  • 1.000 потписа за кантоналне скупштине са више од 100.000 бирача

"Примијећен је значајан број кривотворења потписа. Изразито је поражавајући податак да странке на самом почетку - нису још ни овјерене за учешће на изборима - већ чине тако значајна кривична дјела и у том обиму. У питању су стотине кривотворених потписа", рекла је Вања Бјелица Прутина, члан Централне изборне комисије БиХ.

ЦИК ће обавијестити Тужилаштво

О овоме је било говора на сједници Централне изборне комисије БиХ, на којој се разматрала овјера политичких партија за учешће на изборима, а тамо гдје је утврђено кривотворење или сумња у кривотворење потписа ЦИК ће обавијестити надлежно Тужилаштво Босне и Херцеговине.

Иначе, сам ЦИК одбио је овјеру неколико политичких партија управо због потписа. Утврђено је да неке од њих нису доставиле довољан број потписа, док код неких недостаје довољан број "валидних потписа".

Поједине партије нису овјерене за одређене нивое власти, иако су се пријавиле за њих, а разлог је такође недовољан број потписа па је тако ПДП Републике Српске овјерен за изборе за предсједника и потпредсједника Републике Српске и Народну скупштину Републике Српске, али не и за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, пише Глас Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

Предсједништво БиХ

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

Свијет

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

1 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Занимљивости

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

1 ч

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Свијет

Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Тешка несрећа код Градишке, саобраћај блокиран

1 ч

0

Више из рубрике

Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

БиХ

Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

4 ч

0
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта

БиХ

Кошта: Домаћи политичари морају одлучити хоће ли убрзати ЕУ пут БиХ

5 ч

2
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на сједници Главног одбора СНСД-а

БиХ

Бећировић поново покушао да манипулише, Цвијановићева му очитала лекцију

7 ч

3
Српски члан Предсједништва

БиХ

Цвијановић Сарајеву: Ви не знате шта би са нормалном и сувереном земљом

8 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner