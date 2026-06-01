Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Аутор:АТВ
Коментари:0
Постоје предмети који надилазе своју основну намјену и постају дио породичних. Управо такав статус имала је легендарна кухињска вага творнице “Товарна техник Цеље”.
Она је деценијама била незаобилазан дио готово сваког домаћинства на простору бивше Југославије. Данас, у времену дигиталних уређаја, овај једноставан механички алат поново привлачи пажњу, али из сасвим друкчијих разлога.
Некада је било готово немогуће замислити кухињу без ове препознатљиве ваге. Стајала је на полицама, кухињским елементима или у смочницама, увијек спремна за мјерење брашна, шећера и других састојака потребних за припрему оброка.
Хроника
Тешка несрећа код Градишке, саобраћај блокиран
Њен изглед многи и данас памте до најситнијих детаља. Метално кућиште, посуда на врху и велика казаљка која би се помакла сваки пут када би се у њу додао нови састојак били су призор који је обиљежио дјетињство бројних генерација.
За многе управо тај карактеристичан звук помјерања казаљке буди успомене на дане проведене у кухињи с бакама и мајкама током припреме колача, хљеба или зимнице.
У периоду када се већина хране припремала код куће, вага из Цеља била је готово незамјењив алат. Користила се за израду колача, хљеба, ајвара, пекмеза и бројних других домаћих специјалитета.
Многи припадници старијих генерација и данас тврде како су рецепти некада били успјешнији јер се све радило спорије, пажљивије и с више стрпљења. Управо је прецизно мјерење састојака било један од разлога због којих се на ову вагу могло ослонити у свакој ситуацији.
Регион
Четворо младих тражили милионе од предузетника, па му запалили Ламборџини: Хрватска у шоку
Оно по чему се овај производ посебно издвајао била је његова издржљивост. За разлику од бројних модерних уређаја који зависе од батерија, електроници и осјетљивим екранима, цељска вага радила је искључиво на механичком принципу.
Због тога су кварови били ријетки, а чак и када би се појавили, поправка је углавном била једноставна и приступачна. Многе ваге произведене прије неколико деценија и данас су потпуно функционалне, што довољно говори о њиховом квалитету израде.
Док данашње дигиталне ваге често стварају проблеме због празних батерија или неисправних екрана, стара механичка вага остала је симбол поузданости и дуговјечности. Иако су је у већини домова замијенили савременији уређаји, стара вага посљедњих година доживљава својеврсни повратак.
Свијет
Шта је писало у порукама? Телефон украден, преписка о Епстајну заувијек изгубљена
Бројне породице и даље је чувају као успомену на прошла времена, а често се преноси са генерације на генерацију као вриједан породични предмет. Истовремено, млађе генерације све чешће откривају њен шарм кроз објаве на друштвеним мрежама, гдје се истиче као пожељан ретро детаљ за уређење дома.
Популарност овог некадашњег кухињског класика довела је и до повећаног интереса на интернет огласницима. Добро очувани примјерци данас се траже међу љубитељима ретро предмета, а многи их сматрају вриједним колекционарским комадима.
Ауто-мото
Нова правила у Европској унији од јула
Купци притом не траже само украсни предмет, већ и уређај који, упркос годинама, често и даље беспријекорно обавља своју функцију.
Без обзира налази ли се још увијек у свакодневној употреби или заузима посебно мјесто као декорација, стара вага из Цеља за многе остаје симбол једног другачијег времена.
Времена у којем су се предмети куповали како би трајали годинама, а квалитет и једноставност били важнији од модерних технологија. Због тога ова легендарна вага и данас изазива емоције те остаје један од најпрепознатљивијих кухињских предмета којег се генерације с носталгијом присјећају, преноси "Дневно".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
23
02
23
01
22
51
22
50
22
47
Тренутно на програму