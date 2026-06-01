Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

На бензинским пумпама у Херцеговини дошло је до промјена у цијенама горива.
Федерално министарство трговине је 2019. године представило мобилну апликацију ФМТ ФБиХ оил инфо преко које можете пратити најновије информације о цијенама горива на свим бензинским црпкама у ФБиХ.
Портал "Јабука.тв" помоћу наведене апликације износи податке о најјефтинијим цијенама горива у Херцеговини.
У обзир су се узимале цијене горива које су биле приказане на апликацији ФМТ ФБиХ оил инфо до 11:00 сати 1. јуна 2026. године.
Дизел Д5 у Широком Бријегу, према апликацији ФМТ ФБИХ, има најнижу цијену на Газпрому, а износи 2,94 КМ по литру. Слиједи БП Дадо гдје дизел износи 3,00 КМ по литру.
На Зоимпексу је Супер 95 најјефтинији с 2,91 КМ. За најнижу цијену Супер 98 издваја се Газпром гдје износи 3,09 КМ.
Цијена за аутогас је најнижа на Ини – гдје износи 1,40 КМ.
У Мостару је Дизел најјефтинији на Газпрому (Бишће поље)– гдје се продаје за 2,92 КМ по литру.
Код најнижих цијена за Супер 95 издваја се бензинска Потоци – с цијеном од 2,87 КМ по литру. Супер 98 има најмању цијену на Газпром гдје износи 3,04 КМ по литру.
Аутогас је најјефтинији на Бингу и Хифи гдје је цијена аутогаса 1,39 КМ.
У Грудама дизел има најнижу цијену од 3,16 КМ на Ауто Ана, Графотисак, Мина, Папић, Перишић и Робико.
Супер 95 има цијену од 2,96 КМ по литри на ТИ Оил. Супер 98 има цијену од 3,11 КМ по литри на Графотиску и Папићу.
Код аутогаса издвајају се Папић и Хифа с цијеном од 1,36 КМ.
Дизел је у Посушју најјефтинији по цијени од 3,11 КМ, а продаје се на Мис Бензу и Дравелу .
Супер 95 има најнижу цијену на Тони Бенз, а цијена му је 2,76 КМ по литру. За Супер 98 најнижа цијена је 2,61 КМ по литру на БГЛ-у.
Што се тиче аутогаса, најјефтинији је на Хифи , а износи 1,38 КМ.
У Љубушком дизел Д5 има најнижу цијену од 2,97 КМ на Г Гасу.
Супер 95 има најнижу цијену од 2,96 КМ на Перићу, Антуновић АГС-у и Хифи. За Супер 98 се издваја Ина с 2,99 КМ по литру.
Аутогас у Љубушком с најнижом цијеном (1,35 КМ) се налази на Ини.
У Читлуку дизел има најнижу цијену од 3,10 КМ по литру на Маринчићу.
Супер 95 има најнижу цијену на Маринчићу, Ини и Селаку– а износи 2,99 КМ по литру, док је Супер 98 најјефтинији на Малишићу с цијеном од 3,22 КМ по литру.
Цијене у Читлуку закључујемо с аутогасом којем је најнижа цијена од 1,41 КМ на Ини.
Дизел Д5 у Чапљини има најнижу цијену од 2,99 КМ по литру на Газпрому и Сушку.
Супер 95 има најнижу цијену на Газу, а износи 2,95 КМ по литру, док је Супер 98 најјефтинији на Ребац Бенз с цијеном од 2,59 КМ по литру.
У Чапљини је аутогас најјефтинији на Репцу и Сушку гдје сада износи 1,45 КМ.
Авангарде се издвајају код Дизела Д5 који износи 3,10 КМ по литру.
Супер 95 има најнижу цијену на Авангардеу, а износи 2,85 КМ по литру. За Супер 98 издваја се Будић с 2,64 КМ по литру.
Што се тиче аутогаса, код Цорал – је најјефтинији с цијеном од 1,35 КМ.
Дизел Д5 у Ливну има најнижу цијену од 3,16 КМ по литру на ТИ Оилу.
Супер 95 има најнижу цијену на Енергy Маx , а износи 2,97 КМ по литру. Код горива Супер 98 Павић има најнижу цијену од 3,16 КМ по литру.
Цијена за аутогас је најнижа на ТИ Оилуа износи 1,25 КМ.
