Од поноћи појефтињује гориво у Хрватској

Аутор:

АТВ
01.06.2026 16:57

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Фото: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Од поноћи у Хрватској појефтињују све врсте горива од три до девет центи, одлучила је Влада на данашњој телефонској сједници.

Основно бензинско гориво коштаће 1,61 евро, што је смањење од три цента у односу на садашњу цијену, а по истој цијени продаваће се и литар основног дизела, што је смањење од пет центи.

Плави дизел појефтињује шест центи, на 1,09 евра, а плин за спремнике девет центи, на 1,35 евра по килограму.

Плин за боце такође појефтињује девет центи и продаваће се по 1,93 евра по килограму, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

гориво

Дизел цијена

Цијене горива

пад цијене горива

