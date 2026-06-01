Од поноћи појефтињује гориво у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од поноћи у Хрватској појефтињују све врсте горива од три до девет центи, одлучила је Влада на данашњој телефонској сједници.
Основно бензинско гориво коштаће 1,61 евро, што је смањење од три цента у односу на садашњу цијену, а по истој цијени продаваће се и литар основног дизела, што је смањење од пет центи.
Плави дизел појефтињује шест центи, на 1,09 евра, а плин за спремнике девет центи, на 1,35 евра по килограму.
Плин за боце такође појефтињује девет центи и продаваће се по 1,93 евра по килограму, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
20
45
20
45
20
35
20
23
20
23
Тренутно на програму