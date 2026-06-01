Минић: Шумско газдинство Приједор има перманентно позитиван резултат

01.06.2026 16:51

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на састанку са руководством Шумског газдинства, Приједор.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Шумско газдинство Приједор и даље има пет одсто вишка радника у односу на системтизацију, али да ће тај број за годину и по дана природним одливом бити сведен у предвиђен оквир.

"Ипак, Шумско газдинство Приједор има перманентно позитиван резултат. Оно што је за похвалу је да се плата исплаћује између првог и петог у мјесецу, а данас су исплаћени доприноси", рекао је Минић новинарима након посјете овом газдинству, те подсјетио да има газдинстава гдје касне и плате и доприноси.

Он је додао да подржава иницијативу приједорског газдинства да се нађе модалитет да оне организационе јединице које позитивно послују у континуитету повећају плате својим радницима.

"Ми смо досад имали заједнички рачун и онда су оваква шумска газдинства уплаћивала на збирни рачун и с тог рачуна се покривали губиташи. Слажем се са њима да они који добро раде треба да имају награду за то. Мора постојати награда и санкција. Без тога нећемо уредити систем", поручио је Минић.

Директор Шумског газдинства Приједор Саша Бурсаћ рекао је да је снијег претходне зиме узроковао велике штете на Козари и да има проблема у вези са санацијом тих шумских површина.

Он је подсјетио и да су прошлогодишње поплаве овом газдинству проузроковале штету од око 1,4 милиона марака.

"Још нисмо санирали све путеве. Ових дана средствима Владе Републике Српске од нешто више од 280.000 КМ крећемо у санацију посљедњег путног правца, а то је пут у сливу ријеке Голубаче", појаснио је Бурсаћ.

Он је додао да се тамо гдје је експлоатација стиже на вријеме, да се обезбјеђује дрвна маса на вријеме и да се ланац од производње до купца не прекида.

