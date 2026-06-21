Огласила се полиција о злочину у БиХ: Откривени идентитети

Аутор:АТВ редакција
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Страшна трагедија потресла је БиХ у вечерњим сатима ове недјеље, након што је мушкарац убио супругу, а потом себи пуцао у главу.
Од задобијених повреда он је преминуо у возилу Хитне помоћи приликом транспорта у болницу.
О свему се сада огласила полиција, која је истакла да су утврђени идентитети убице и убијене.
"21.6.2026. године око 19.40 сати ПС Грачаница је запримила пријаву да је у мјесту Миричина, град Грачаница дошло до употребе ватреног оружја и да има повријеђених лица. На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Грачаница и ОКП ПУ Грачаница, као и СХМП Дома здравља Грачаница", навела је полиција и додала:
"Наводи пријаве су потврђени, на мјесту догађаја затечено је тијело жене Н.К. (1958) без знакова живота, док је повријеђени мушкарац С.К. (1958) санитетским возилом упућен у здравствену установу али је исти у возилу накнадно преминуо".
О догађају је обавијештен кантонални тужилац КТТК који ће руководити увиђајем, а исти ће извршити истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК у циљу утврђивања околности наведеног догађаја.
Више информација биће познато по окончању увиђаја и других потребних радњи.
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