Борба са ватреном стихијом: Два велика пожара спојена у један, све снаге на терену

Аутор:АТВ редакција
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Два велика пожара на Корчули спојила су се у један, а све расположиве ватрогасне снаге упућене су на ово хрватско острво како би се бориле са ватреном стихијом.
Ватра је између мјеста Блато и Смоквице захватила је велику површину, а на терену је више од 150 ватрогасаца.
Главни ватрогасни командант Стјепан Симовић рекао је да куће за сада нису угрожене, али да се код пожара оваквих размјера то не може искључити.
Он је истакао да се ватра због јаког вјетра брзо проширила на подручју Блата и Смоквице, па је стање на острву врло сложено.
"Гори велика површина густе борове шуме, а дим и ватра ватра виде из велике удаљености", рекао је Симовић за Нову ТВ.
Иако је вјетар у међувремену ослабио, каже Симовић, ситуација је и даље врло озбиљна.
Као највећи проблем навео је неприступачан терен, јер ватрогасци до пожаришта морају дуго да пјешаче.
Симовић је наредио стављање у приправност и додатних ватрогасних снага.
У Далмацији је током дана избило више пожара које је изазвало грмљавинско невријеме.
Осим на Корчули, пожари су избили код Гребаштице, у Водицама, те на Чиову, а у њиховом гашењу је учествовало више канадера и један ер трактор, преноси Срна.
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