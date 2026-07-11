Вук Јанковић из Требиња освојио бронзану медаљу на Међународној олимпијади из физике

Аутор:АТВ редакција
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Вук Јанковић, ученик трећег разреда Гимназије "Јован Дучић" из Требиња, освојио је бронзану медаљу на Међународној олимпијади из физике, одржаној у Букараманги у Колумбији.
Стефан Малетић, ученик трећег разреда Гимназије Бањалука, на истом такмичењу награђен је похвалом.
На 56. Међународној олимпијади из физике учествовао је 381 ученик из цијелог свијета.
Ученике из Републике Српске је на овом престижном такмичењу предводио магистар Бојан Ковачевић са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је Вуку Јанковићу из Требиња на освојеној бронзаној медаљи, а Стефану Малетићу из Бањалуке на похвали на Међународној олимпијади из физике у Колумбији.
"Својим знањем, талентом и преданим радом достојно су представљали Републику Српску и учинили нас поносним", навео је Додик на "Иксу".
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