Никола Васиљ све изненадио избором новог клуба!

Аутор:АТВ редакција
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Први голман репрезентације БиХ, Никола Васиљ, након пет година проведених у редовима њемачког Ст. Паулија дефинитивно напушта европски фудбал.
Како јавља угледни њемачки лист "Билд", тридесетогодишњи чувар мреже каријеру наставља у Саудијској Арабији, гдје ће појачати екипу Ал Диријаха.
Васиљ је све формалности око великог трансфера завршио у Хамбургу, гдје је успјешно обавио ригорозне љекарске прегледе, након чега је ставио аутограм на двогодишњи уговор са амбициозним саудијским клубом.
Искусни голман је на овај начин одлучио окренути потпуно нови лист у својој каријери, након што је са Ст. Паулијем прошле сезоне претрпио елиминацију и испадање из елитног ранга њемачке Бундеслиге.
Васиљ је стигао у Хамбург још на љето 2021. године из украјинске Зорје и врло брзо се етаблирао као један од најважнијих шрафова екипе и миљеник навијача на култном Милернтор стадиону. Са Ст. Паулијем је прошао пут од раста, пласмана у елиту, па све до болног испадања у нижи ранг прошлог прољећа.
Одмах након што је клуб изгубио бундеслигашки статус, поуздани чувар мреже је отворено најавио челницима да жели промијенити средину и потражити нови изазов.
Финансијски изузетно примамљива понуда са Блиског истока показала се као идеално рјешење за обје стране, па ће Васиљ од наредне сезоне бранити у све популарнијој саудијској лиги.
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