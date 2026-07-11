Куртоа: Могао сам да браним, тренер је одлучио да ме избаци из игре

Аутор:АТВ редакција
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Тибо Куртоа је замјењен у 71. минуту утакмице у којој је Белгија поражена од Шпаније резултатом 2:1 у четвртфиналу Свјетског првенства. Белгијски голман је замјењен због повреде квадрицепса и напустио је стадион СоФи у сузама.
Куртоа се повредио након што је одбранио ударац Микела Ојарзабала. Сјео је на терен током паузе за освјежење у другом полувремену, а неколико минута након поновног почетка утакмице замијенио га је Сене Ламенс.
„Осјећао сам јаке болове у квадрицепсима приликом шутирања лопте. Рекао сам стручном штабу да осјећам бол приликом шутирања шутева из даљине, иако нисам имао проблема да останем на голу. На крају је тренер одлучио да ме избаци из игре. То није проблем јер је тим изнад свега“, рекао је Куртоа, голман Реал Мадрида, послије утакмице.
Куртоа, који је одиграо 115 наступа за Белгију, био је један од најбољих играча своје земље до свог одласка. Одбранио је четири шута у оквир гола док је Белгија изједначила преко Шарла де Кетелареа након што је Фабијан Руиз отворио резултат.
Али 17 минута након Куртоиног изласка, Шпанија је поново повела. Ламенс, који је играо трећи пут за репрезентацију, није успио да ухвати лопту након шута Пауа Кубарсија, а Микел Мерино је натрчао на одбијену лопту и постигао гол за 2:1.
Шпанија је побједила са 2:1 и пласирала се у полуфинале Свјетског првенства први пут откако је освојила титулу 2010. године. У полуфиналу ће играти против Француске на стадиону AT&T у Арлингтону, у Тексасу.
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