Небојша Тубић Жабац води животну битку: Деменција и депресија не посустају

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи партнер пјевачице Гоце Божиновске, Небојша Тубић, забринуо је јавност емотивном објавом на друштвеним мрежама у којој је отворено проговорио о здравственим проблемима са којима се свакодневно суочава.
Тубић је својим пратиоцима открио да води тешку борбу са болешћу која је, како тврди, последица здравствених компликација насталих након рањавања које је преживио. Према његовим ријечима, стање се погоршава, а свакодневица му је постала испуњена изазовима.
"Болест је све јача и без таблета је борба до посљедњег даха. Деменција и депресија не посустају, обруч се сваким даном све више стеже око мене. Мотив су ми дуге шетње и једини савезник који ме држе у животу“, написао је Тубић на свом профилу.
Његова искрене ријечи изазвале су бројне реакције и поруке подршке. Пријатељи, познаници и пратиоци упутили су му ријечи охрабрења, пожељели снагу и истрајност у борби са здравственим проблемима који га већ дуже вријеме прате.
Тубић је и раније говорио о посљедицама које је оставило рањавање, али овога пута његове ријечи одају утисак да се налази у посебно тешком животном периоду. Борба са депресијом и деменцијом, како је сам навео, постаје све захтјевнија, док му терапија и свакодневне шетње представљају начин да одржи психичку и физичку снагу.
Иако пролази кроз тежак период, Тубић не крије да се труди да пронађе мотиве за даље. Управо због тога његова објава носи снажну поруку о истрајности и борби, чак и онда када се човјек суочава са највећим животним искушењима.
(Курир)
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