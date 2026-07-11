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Шеранић у посјети дјеци на љетовању у Бечићима

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 09:35

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Бечићи
Фото: Ustupljena fotografija

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић посјетиће данас у Бечићима 133 дјеце која се налазе на љетовању у оквиру пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске 2026".

У Бечићима борави пета смјена од 133 дјеце из Бањалуке, Бијељине, Билеће и Гацка, уз стручну подршку васпитача, саопштено је данас из Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Планирано је да од 1. јуна до 24. септембра на мору борави 13 група, односно око 1.700 дјеце из свих општина и градова Републике Српске, преноси Срна.

Предвиђено је у оквиру пројекта да на љетовању могу бити дјеца из породица корисника права из социјалне и дјечије заштите, дјеца из вишечланих породица, из породица борачке популације, дјеца са потешкоћама у развоју и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарена дјеца, те талентовани спортисти.

Посјета је заказана у 9.00 часова у Омладинском хостелу "Ужице".

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Тагови :

Ален Шеранић

Бечићи

Социјализација дјеце Републике Српске 2026

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